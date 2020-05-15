Скандал с младенцами в Киеве: в МИД анонсировали решение

В МИД пообещали решить проблему детей, рожденный суррогатными матерями / Капитал

Внешнеполитическое ведомство намерено детально рассмотреть каждый случай с рожденными от суррогатных матерей детьми и примет решение исходя из детального анализа ситуации. Об этом заявил замглавы МИД Евгений Енин.

По словам чиновника, Украина должна быть уверена, что ребенок будет в безопасности. После тщательной проверки ведомство предложит соответствующие рекомендации, и только тогда малыши смогут отправиться к своим родителям.

"Мы будем рассматривать каждый такой случай. И в случае, когда мы действительно уверены, что малыш может попасть в хорошую семью, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, что речь не идет о каких-то криминальных элементах, - будут приниматься решения и рекомендоваться другим органам государственной власти поддержать такое ходатайство", - сказал Енин в интервью Радио свобода.

Акцентируя внимание на том, что законы Украины, касающиеся суррогатного материнства, имеют множество пробелов, в результате чего данная сфера часто становится бизнесом, Енин подчеркнул, что над этим будут работать.

Ранее омбудсмен Людмила Денисова рассказала о проблеме рожденных от суррогатных матерей детей в Киеве, которые не могут попасть к своим родителям из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Денисова призвала государство защитить права детей и разобраться во всех сложных моментах в законодательстве о суррогатном материнстве.