Скандал с отстранением Тупицкого: стало известно, почему Зеленский не нарушил закон

Президент Владимир Зеленский принял решение об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого на законных основаниях, считают в Офисе генпрокурора.
Позиция правового департамента Конституционного суда Украины касательно того, что положения части 3 статьи 154 Уголовного кодекса не распространяется на судей КСУ, является несостоятельной. Президент Владимир Зеленский на основании ходатайства генпрокуратуры имел право временно отстранить от своей должности Александра Тупицкого в связи с получением им статуса подозреваемого в уголовном деле.
Об этом заявили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, комментируя законность отстранение Тупицкого от исполнения обязанностей председателя КСУ.
В ОГП утверждают, что действующее законодательство Украины, в том числе и положения части 3 статьи 154 УКУ, распространяется и на судей КСУ. Нормы, регулирующие вопросы увольнения судей, не включают вопросы их временного отстранения от должности в связи с подозрением в совершении преступления.
"Отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, закрепленным в системе мер обеспечения уголовного производства, в частности, в главе 14 Уголовного процессуального кодекса Украины. Порядок применения такой меры обеспечения уголовного производства, как отстранение от должности, содержит как общие нормы, так и специальные, касающиеся судей, а также лиц, назначаемых президентом Украины", - отмечается в сообщении.Читайте такжеУ Зеленского разразились обвинениями и пригрозили КСУ уголовными делами
Таким образом, в генпрокуратуре подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский имел законные основания для отстранения Тупицкого в связи с соответствующим требованием исполняющего обязанности генпрокурора.
Новый конфликт власти и КСУ
- Глава государства Владимир Зеленский 25 декабря рассказал, что председатель КСУ Александр Тупицкий должен написать добровольное заявление об отставке. Именно с его увольнения должна начаться процедура реформирования инстанции.
- Позже главе Конституционного суда Тупицкому предъявили обвинение в подкупе и оказании давления на свидетеля в рамках дела о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Впрочем, он не явился на вручение подозрения в генпрокуратуру 28 декабря, после чего в ОГП попросили президента временно отстранить Тупицкого от занимаемой должности.
- Президент Владимир Зеленский 29 декабря созвал заседание СНБО, по итогам которого отстранил от исполнения обязанностей главу КСУ Александра Тупицкого сроком на 2 месяца.
- В КСУ утверждают, что Зеленский вследствие принятия такого решения нарушил свои конституционные полномочия.