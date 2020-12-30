Скандал с отстранением Тупицкого: стало известно, почему Зеленский не нарушил закон

В Генпрокуратуре заявили, что действующие нормы Уголовного кодекса распространяются и на судей КСУ / УП

Позиция правового департамента Конституционного суда Украины касательно того, что положения части 3 статьи 154 Уголовного кодекса не распространяется на судей КСУ, является несостоятельной. Президент Владимир Зеленский на основании ходатайства генпрокуратуры имел право временно отстранить от своей должности Александра Тупицкого в связи с получением им статуса подозреваемого в уголовном деле.

Об этом заявили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, комментируя законность отстранение Тупицкого от исполнения обязанностей председателя КСУ.

В ОГП утверждают, что действующее законодательство Украины, в том числе и положения части 3 статьи 154 УКУ, распространяется и на судей КСУ. Нормы, регулирующие вопросы увольнения судей, не включают вопросы их временного отстранения от должности в связи с подозрением в совершении преступления.

"Отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства, закрепленным в системе мер обеспечения уголовного производства, в частности, в главе 14 Уголовного процессуального кодекса Украины. Порядок применения такой меры обеспечения уголовного производства, как отстранение от должности, содержит как общие нормы, так и специальные, касающиеся судей, а также лиц, назначаемых президентом Украины", - отмечается в сообщении.Читайте такжеУ Зеленского разразились обвинениями и пригрозили КСУ уголовными делами

Таким образом, в генпрокуратуре подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский имел законные основания для отстранения Тупицкого в связи с соответствующим требованием исполняющего обязанности генпрокурора.

Новый конфликт власти и КСУ