Скандал с порно во львовском вузе получил финал / 4studio.com.ua/

Доцент-преподаватель университета Львовская политехника Дмитрий Зербино, который стал скандально известен тем, что показывал студентам на занятиях студентам порно, получил выговор и после двухмесячного отстранения вернулся к работе. Об этом сообщает портал Zaxid.net.

По данным журналистов, сейчас Зербино вновь ведет занятия, однако его прежняя методика преподавания была категорически запрещения администрацией вуза.

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