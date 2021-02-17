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Скандал с порно во львовском вузе получил финал

17 февраля 2021, 04:58
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Всколыхнувшая украинскую общественность ситуация с показом во Львове преподавателем порно студентам пришла к логическому завершению.

Политехника
Скандал с порно во львовском вузе получил финал / 4studio.com.ua/

Доцент-преподаватель университета Львовская политехника Дмитрий Зербино, который стал скандально известен тем, что показывал студентам на занятиях студентам порно, получил выговор и после двухмесячного отстранения вернулся к работе. Об этом сообщает портал Zaxid.net.

По данным журналистов, сейчас Зербино вновь ведет занятия, однако его прежняя методика преподавания была категорически запрещения администрацией вуза.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • В декабре 2020 года стало известно, что преподаватель Института компьютерных наук вуза Львовская политехника Дмитрий Зербино добавил в контрольную работу студентов по предмету "Дискретная математика" картинки с порнографическим содержанием.
  • По словам бывшей выпускницы вуза Натальи Кондратив, порнографические изображения преподаватель показывал несовершеннолетним студентам (причем такую методику Зербино практиковал уже на протяжении нескольких лет).
  • "Если вы любите военную дисциплину, есть разные люди, которые получают удовольствие от разных вещей", - утверждал он
  • После огласки инцидента в СМИ во Львовской политехнике создали комиссию для расследования инцидента, а Зербино отстранили от преподавания. В конце года комиссия завершила свою работу и передала выводы в ректорат.
  • Как позднее заявляла руководитель пресс-службы вуза Наталья Павлишин, ректорат утвердил выводы комиссии и объявил Дмитрию Зербино выговор.

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