Скандал с продажей мест на выборах: в Слуге народа ответили на обвинения Галушко

В Слуге народа разразился скандал / УНИАН

В партии Слуга народа изучают информацию о том, что все места в списке этой политсилы в округе №97 в Киевской области якобы проданы, о чем в своем видеообращении заявил народный депутат от одноименной фракции Николай Галушко.

Об этом говорится в официальном заявлении партии на странице в соцсети Facebook в воскресенье.

"26 сентября упомянутый депутат изложил в соцсети видеообращение к президенту Украины, в котором отметил, что все места в списке Слуги народа в округе №97 в Киевской области якобы были проданы. Это очень серьезные обвинения, поскольку "договорняки" и торговля местами в списках противоречат моральным принципам нашей команды. Поэтому служба безопасности партии уже начала соответствующие проверки", - подчеркнули в Слуге народа.

Относительно намерений нардепа Галушко выйти из партии Слуга народа в политсиле отметили: когда от него поступит официальное письменное заявление об этом, руководящие органы партии рассмотрят ее в соответствующем устава порядке. В то же время о выходе Галушко из фракции Слуга народа в парламенте речь не идет.

Читайте такжеЗеленский сделал жесткое обращение к "слугам народа"В политсиле также проверяют факты, которые привел руководитель Киевской областной организации партии Слуга народа Александр Дубинский. По его данным, Галушко встречался с политическими оппонентами Слуги народа в округе №97 и, вероятно, намеревался включить их людей в список на местные выборы.

"Руководство партии Слуга народа доверяет партийным командам в регионах. Поэтому все, что можно решить в местной партийной ячейке, решается там. В то же время высшие руководящие органы и лица имеют достаточно инструментов влияния на руководство ячеек - и они ими непременно воспользуются, если факты "продажи мест" подтвердятся", - подчеркивается в заявлении.

В свою очередь Дубинский (куратор выборов в Киевской области от Слуги народа) опубликовал в Facebook фотографию, на которой стоят двое мужчин. Один из них похож на нардепа Галушко.

/ Фейсбук А.Дубинского

"С удивлением посмотрел видеообращение народного депутата Николай Галушко, который решил выйти из партии СН из-за того, что якобы не может бороться на местных выборах "со старыми элитами". Это при том, что буквально сегодня господин Галушко встречался с представителем этих самых "старых элит", действующим мэром Броваров и прямым оппонентом СН - Сапожко. Так что вы хотите на самом деле: бороться со старыми элитами, или встречаться и продвигать их людей в список СН, Николай?", - написал Дубинский.

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