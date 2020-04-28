Скандал с нарушением карантина: нардеп Тищенко грозит "сорвать лживые маски"

Николай Тищенко ответил на обвинения в нарушении карантина / Instagram

Народный депутат от фракции партии Слуга народа Николай Тищенко прокомментировал обвинения в том, что его ресторан Велюр в центре Киева продолжает обслуживать посетителей во время карантина.

По его словам, выдвинутые против него обвинения являются беспочвенными, при этом "слуга народа" обвинил журналистов в тиражировании фейков.

"Я, конечно, прекрасно понимаю, что сейчас время "медиа-охоты", фейков, скандалов. Но иногда все слишком банально. Журналисты Бигус.инфо якобы поймали меня на горячем возле ресторана Велюр. И косвенно сделали вывод о том, что мне карантинные законы не писаны. Само собой это не так. А поэтому и приходится периодически срывать лживые маски", - подчеркнул Тищенко в Instagram.

Читайте также"Трюк с обезьяной": в Сети высмеяли новые откровения "слуги народа" ТищенкоВ то же время нардеп не отрицает, что в Велюре проводит деловые встречи: "Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий и уверен, что только разрыв социальной дистанции и временное ограничение общественной активности позволит нам сдержать распространение инфекции... В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни...".

В то же время Тищенко добавил, что против него поступил "информационный заказ".

Напомним, ранее было опубликовано расследование о том, что ресторан Велюр во время карантина активно принимает высокопоставленных гостей.