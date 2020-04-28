"Спасибо Бигусу за работу": Тищенко изменил защиту по ресторану Велюр

Тищенко решил сменить тактику нападения на благодарность / скриншот

Народный депутат от партии Слуга народа Николай Тищенко неожиданно изменил свою позицию после скандала с нарушением карантина в ресторане Велюр и решил высказать журналистам слова благодарности за контроль.

"Спасибо Денису Бигусу за работу. Контроль власти необходим. Делаем одно общее дело – меняем страну", – написал он в Instagram.

Тищенко напомнил, что карантин негативно сказался на развитии среднего и малого бизнеса. Политик призвал правительство "разработать четкие правила и разрешить открытие рынков, небольших магазинов, кафешек, кондитерских, ресторанов".

"Городским и областным властям – обеспечить контроль их работы, согласно установленных норм и правил", – добавил депутат.

Тищенко высказал возмущение, что крупные бизнесмены получают сверхприбыли, когда маленькие разоряются, хотя безопасность они способны обеспечить на одинаковом уровне. В качестве примера нардеп привел Макдональдс и большие супермаркеты.

Напомним, полиция пришла с проверкой в ресторан Велюр народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко после того, как в Интернете появилось расследование о работе заведения во время карантина, вопреки закону.

Как ранее сообщалось, скандал вокруг работы в центре Киева ресторана Велюр прокомментировала заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Все началось с того, что было опубликовано расследование о том, что ресторан Велюр во время карантина активно принимает высокопоставленных гостей.