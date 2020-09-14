Скандал с "вагнеровцами": в ГБР рассказали о хитром ответе Богдана на допросе

Андрей Богдан / УНИАН

В Государственном бюро расследований заявили, что во время допроса бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не предоставил подтверждений или доказательств возможных противоправных действий украинских должностных лиц в пользу другого государства.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

"Следственным Государственного бюро расследований проведен допрос в качестве свидетеля гражданина Богдана относительно известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем интервью одному из украинских изданий", - говорится в сообщении.

Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - заявили в Бюро.

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Сам Богдан после допроса в ГБР заявил о том, что в ГБР выясняли, что ему известно о деле "вагнеровцев" и уточняли детали. В ответ он предложил допросить участников совещания, где и было принято решение об отмене спецоперации. Богдан надеется, что принимавшие негативное участие в этой истории люди будут наказаны, уточняет Telegram-канал PavlovskyNEWS.