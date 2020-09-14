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Скандал с "вагнеровцами": в ГБР рассказали о хитром ответе Богдана на допросе

14 сентября 2020, 13:48

Андрей Богдан на допросе рассказал, что никаких доказательств у него нет.

Богдан
Андрей Богдан / УНИАН

В Государственном бюро расследований заявили, что во время допроса бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан не предоставил подтверждений или доказательств возможных противоправных действий украинских должностных лиц в пользу другого государства.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

"Следственным Государственного бюро расследований проведен допрос в качестве свидетеля гражданина Богдана относительно известных ему обстоятельств возможных контактов украинских чиновников с российскими органами власти, о которых он сообщил в своем интервью одному из украинских изданий", - говорится в сообщении.

Целью допроса было выяснение имеющихся у свидетеля достоверных данных и подтверждение осуществления украинскими чиновниками возможных противоправных действий в пользу другого государства.

"На официальном допросе свидетель сообщил, что такой информацией не обладает, подтверждений и доказательств у него нет, а о возможных незаконных действиях украинских должностных лиц он узнал из открытых источников и средств массовой информации", - заявили в Бюро.

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Сам Богдан после допроса в ГБР заявил о том, что в ГБР выясняли, что ему известно о деле "вагнеровцев" и уточняли детали. В ответ он предложил допросить участников совещания, где и было принято решение об отмене спецоперации. Богдан надеется, что принимавшие негативное участие в этой истории люди будут наказаны, уточняет Telegram-канал PavlovskyNEWS.

  • 9 сентября бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что допускает существование неких 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России.
  • Богдан также заявил о том, что самое большее влияние на главу государства Владимира Зеленского имеет крупный ресторатор и нардеп из партии Слуга народа Николай Тищенко.
  • Богдан в интервью также рассказал, что, по его информации, в киевском ресторане Sanahunt действующий глава Офиса Президента Андрей Ермак встречается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
  • По словам Богдана, операция по поимке наемников российской частной военной компании Вагнер была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.
  • 10 сентября экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что выехал из Украины в Румынию. Свое решение выехать за пределы страны Богдан объяснил тем, что якобы после его интервью журналисту Дмитрию Гордону возникла реальная угроза для его жизни.
  • Позже стало известно, что Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, ему уже направлена повестка.
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