Скандал с задержание боевиков Вагнера: в Раде оценили "украинский след"

Задержание боевиков Вагнера в Беларуси / Скриншот Беларусь 1

Глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич прокомментировал ситуацию с задержанием в Беларуси боевиков российской ЧВК Вагнера.

В интервью РБК-Украина он опроверг предположение о том, что Украина причастна к организации этой спецоперации.

"Это все используется против Украины. В это втянули даже и Беларусь. Знаете, у нас тут между военными ходит такая шутка, что если бы действительно эта операция была, то мы бы все зааплодировали нашим спецслужбам. А на самом деле вы же видите, что все это используется против нашей страны с целью ее расшатать, накачать определенной информацией. Задействованы все инструменты и ресурсы, и не только медийные", - подчеркнул он.

Он напомнил, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и председатель СБУ Иван Баканов уже прокомментировали эту ситуацию: "По поводу ВСК в Раде, то я вам скажу, что мы эту возможность обсудили на комитете. Сейчас консультируемся о том, будет ли смысл в этой ВСК. Потому что много информации, которую мы бы запросили, имеет такой гриф секретности, к которому не имеем доступа. Сейчас еще продолжаются консультации, как это можно сделать".

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Он также объяснил, для чего эту ситуацию продолжают раскручивать, в том числе в информационном поле.

"А эту ситуацию раздувают и раздувают, чтобы держать общество в напряжении и, опять же, обвинять наши разведывательные органы", - добавил Завитневич.

Напомним, Беларусь выдала Российской Федерации 32 задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

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Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы относительно выдачи 28 боевиков ППК Вагнера.

Всем боевикам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).