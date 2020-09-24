Скандал в Нацгвардии: бойцам выдали пайки с личинками

В Нацгвардии пожаловались на пайки с личинками / azov.press

В Киеве бойцам Национальной гвардии Украины выдали испорченный обеденный паек, в котором обнаружили личинок.

Как говорится в сообщении на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook, странное угощение нацгвардейцы из воинской части №3030 обнаружили во время патрулирования.

При этом бойцы на камеру показали содержимое выданных им пайков. Вскрыв пакеты внутри они обнаружили белые личинки.

"Оно все мокрое, опарыши. Там разлилось все", - рассказал об увиденном один из бойцов.

При этом нацгвардейцы подчеркнули, что это был не единичный случай обнаружения личинок в пайках.

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"Проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же "сюрпризом" в середине", - говорится в сообщении.

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