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Скандал в Нацгвардии: бойцам выдали пайки с личинками

24 сентября 2020, 11:31

Вскрыв пакеты внутри были обнаружены белые личинки.

Нацгвардия, шеврон
В Нацгвардии пожаловались на пайки с личинками / azov.press

В Киеве бойцам Национальной гвардии Украины выдали испорченный обеденный паек, в котором обнаружили личинок.

Как говорится в сообщении на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook, странное угощение нацгвардейцы из воинской части №3030 обнаружили во время патрулирования.

При этом бойцы на камеру показали содержимое выданных им пайков. Вскрыв пакеты внутри они обнаружили белые личинки.

"Оно все мокрое, опарыши. Там разлилось все", - рассказал об увиденном один из бойцов.

При этом нацгвардейцы подчеркнули, что это был не единичный случай обнаружения личинок в пайках.

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"Проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же "сюрпризом" в середине", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

  • Напомним, ранее военнослужащие ВСУ заявили, что в армии начали выдавать сухие пайки советского образца, которые состоят из продуктов с сомнительными вкусовыми качествами.
  • Новый сухпаек состоит из консервированных каш с мясом, паштета, нескольких упаковок галет, пакетиков сахара и чая. Также прилагаются сухая и влажная салфетки.
  • Бойцы утверждают, что нынешний сухпаек гораздо хуже предыдущего, продукты в нем не вкусные.
новости Украины НГУ паек
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