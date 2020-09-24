Скандал в Нацгвардии: бойцам выдали пайки с личинками

Вскрыв пакеты внутри были обнаружены белые личинки.
В Киеве бойцам Национальной гвардии Украины выдали испорченный обеденный паек, в котором обнаружили личинок.
Как говорится в сообщении на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook, странное угощение нацгвардейцы из воинской части №3030 обнаружили во время патрулирования.
При этом бойцы на камеру показали содержимое выданных им пайков. Вскрыв пакеты внутри они обнаружили белые личинки.
"Оно все мокрое, опарыши. Там разлилось все", - рассказал об увиденном один из бойцов.
При этом нацгвардейцы подчеркнули, что это был не единичный случай обнаружения личинок в пайках.
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"Проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же "сюрпризом" в середине", - говорится в сообщении.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:
- Напомним, ранее военнослужащие ВСУ заявили, что в армии начали выдавать сухие пайки советского образца, которые состоят из продуктов с сомнительными вкусовыми качествами.
- Новый сухпаек состоит из консервированных каш с мясом, паштета, нескольких упаковок галет, пакетиков сахара и чая. Также прилагаются сухая и влажная салфетки.
- Бойцы утверждают, что нынешний сухпаек гораздо хуже предыдущего, продукты в нем не вкусные.