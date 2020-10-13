Скандал в Николаеве: в школе ребенку устроили буллинг после отказа родителей платить "поборы"

В школе Николаева вспыхнул скандал из-за буллинга / otvetprost.com

В Николаеве в школе №56 разгорелся скандал вокруг сбора денег родительским комитетом для поздравления учеников.

Об этом идет речь в переписке чат-группы 2-Б класса, опубликованной в сообществе БАТЬКИ SOS в Facebook.

Родители одной из учениц отказались сдавать деньги, за что представители родительского комитета пригрозили оставить их ребенка без угощения и подарка.

"Я их предупреждал что не стоит так делать - раз вы хотите делать это в школе, значит делайте для всех, а если для избранных, значит за пределами школы. На что мне ответили, чтоб я сам свою одну дочку забрал", - пояснил свою позицию отец школьницы.

Он также отметил, что изначально отказался сдавать деньги в фонд школы и на подарки, из-за чего испортились отношения с родительским комитетом.

"Мы отказались сдавать деньги на фонды и подарки (поняли что это незаконно и мы имеем полное право не сдавать никакие деньги в школу), вследствие чего окончательно испортились отношения с рк", - пишет отец второклассницы.

При этом он обвинил представителей родительского комитета в бесконтрольном использовании денег родителей учеников.

"Кроме сборов денег и устраивания праздников они ничем не хотят заниматься. Я тоже сказал что ничего не должен и не буду сдавать деньги ни на что. Кроме всего этого я ещё просил предоставить рк отчеты о потраченных средствах (это было ещё тогда, когда я сдавал на фонды), на что последовали насмешки, упреки, что ваш ребенок "тоже пользуется", переходы на личность и другие неприятные высказывания рк в мой адрес", - добавил отец ученицы.

Он также обратил внимание на то, что разговаривал по этому поводу с учителем, которая заняла в этой ситуации нейтральную позицию.

В свою очередь представители родительского комитета обвинили отца второлассницы, отказавшегося платить в фонд школы, в желании сэкономить за счет других.

"На выпускной вы так же будете собираться? За счет других? Вы не сдаете ни на один праздник. Ваш ребенок пользуется всем, что мы покупаем для класса. Можно просто вывод сделать, что люди просто привыкли выезжать за счет других, также и ребенка своего приучают… Мы лучше купим получше подарок для своих детей, чм угощать вашего. Мы вашего ребенка не должны угощать за свои деньги. Каждый родитель заботится за своего ребенка", - ответили ему в чате.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве банда подростков избивает и унижает девочек, которых предварительно вызывают на разборки.

Своих жертв малолетние подонки выбирают из числа тех, кто младше и слабее и не сможет дать отпор.