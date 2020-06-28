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"Разговоры в бане": Стефанчук оценил беседу "слуг народа" о "рабочей бабе"

Руслан Стефанчук считает Александра Корниенко "очень порядочным человеком".

28 июня 2020, 16:50
Арахамия и Корниенко
Александр Корниенко и Давид Арахамия / Скриншот

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал скандальный разговор с элементами сексизма между председателем партии Слуга народа Александром Корниенко и главой фракции Давидом Арахамией.

Стефанчук считает неуместным в публичном месте стиль обсуждения женщин, к которому на пресс-конференции в Николаеве прибегли "слуги народа", сообщает Радио Свобода.

"Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру (Корниенко, - ред.). Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общение между парнями, не допустимое или допустимое "где-то в бане", где можно поговорить, пообщаться обо всем. Ну, так случилось. Но для меня важно, что Александр сразу нашел в себе мужество выйти и сразу извиниться", - отметил вице-спикер.

Стефанчук также назвал Корниенко "очень порядочным человеком".

"Кто не без греха - пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок", - подытожил заместитель главы парламента.

Напомним, лидеры партии Слуга народа Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины.

Руслан Стефанчук Александр Корниенко Давид Арахамия Слуга народа
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