"Разговоры в бане": Стефанчук оценил беседу "слуг народа" о "рабочей бабе"

Александр Корниенко и Давид Арахамия / Скриншот

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал скандальный разговор с элементами сексизма между председателем партии Слуга народа Александром Корниенко и главой фракции Давидом Арахамией.

Стефанчук считает неуместным в публичном месте стиль обсуждения женщин, к которому на пресс-конференции в Николаеве прибегли "слуги народа", сообщает Радио Свобода.

"Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру (Корниенко, - ред.). Просто случилось так, что получило огласку, скажем так, общение между парнями, не допустимое или допустимое "где-то в бане", где можно поговорить, пообщаться обо всем. Ну, так случилось. Но для меня важно, что Александр сразу нашел в себе мужество выйти и сразу извиниться", - отметил вице-спикер.

Стефанчук также назвал Корниенко "очень порядочным человеком".

"Кто не без греха - пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок", - подытожил заместитель главы парламента.

Напомним, лидеры партии Слуга народа Александр Корниенко и Давид Арахамия стали фигурантами скандала в Николаеве. Во время встречи с журналистами они не заметили микрофонов и допустили грубое обсуждение женщины.