Угрозы и вызовы национальной безопасности​: Зеленский срочно созвал СНБО

Из-за скандального решения Конституционного суда Украины Зеленский срочно созывает СНБО.
28 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.
"Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, предусматривающие нулевую толерантность к коррупции и любой непрозрачности в государственном управлении", - сообщили в Офисе президента.
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Сообщается, что будут наработаны законопроекты для предотвращения подобных ситуаций и представлены президентом в Верховную Раду как неотложные.
"Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся более общественно опасными", - заявил президент Зеленский.
Скандальные решения КСУ - о чем ранее сообщал Главред:
- Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
- В Офисе президента заявили, что решения Конституционного суда обжаловать невозможно, однако Украина не откажется от реализации своего европейского внешнеполитического курса, который предусматривает борьбу с коррупцией.
- Кроме того, КСУ отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.