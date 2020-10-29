Угрозы и вызовы национальной безопасности​: Зеленский срочно созвал СНБО

Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО / president.gov.ua

28 октября президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.​

"Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, предусматривающие нулевую толерантность к коррупции и любой непрозрачности в государственном управлении", - сообщили в Офисе президента.

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Сообщается, что будут наработаны законопроекты для предотвращения подобных ситуаций и представлены президентом в Верховную Раду как неотложные.

"Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решением отдельных субъектов, действия которых становятся более общественно опасными", - заявил президент Зеленский.

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