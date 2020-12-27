Скандальную шляпу с елки вернули на Софийскую площадь

Самый обсуждаемый арт-объект зимнего сезона сверкает возле главной елки страны.
Скандальная шляпа с главной елки Украины снова оказалась в центре Киева. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации "шляпу волшебника" вернули на Софийскую площадь как отдельный арт-объект столицы.
"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой", – сообщила на своей странице в Facebook директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.
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Фото на память под самым обсуждаемым экспонатом сезона можно сделать всем желающим у главной елки страны на Софийской площади.
Главная елка страны - о чем ранее сообщал Главред:
- В первый день зимы в Украине начали устанавливать главную елку страны. Когда фото новогодней красавицы попало в соцсети, грянула бурная волна возмущений: многие украинцы не оценили, что вместо Вифлеемской звезды или Ангела верхушку дерева украшает шляпа из Гарри Поттера.
- Позже представитель пресс-службы Православной церкви Украины, священник Иван Сидор раскритиковал главную новогоднюю елку Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве.
- В воскресенье, 13 декабря, с главной елки Украины, которая расположена на Софиевской площади в Киеве, сняли магическую шляпу. 50-килограммовый головной убор был установлен на искусственном дереве в рамках праздничной концепции "Волшебный лес".
Автор: Мария Тупик