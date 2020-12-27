Скандальную шляпу с елки вернули на Софийскую площадь

Скандальную шляпу вернули в центр Киева / Folk Ukraine

Скандальная шляпа с главной елки Украины снова оказалась в центре Киева. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации ​"шляпу волшебника" вернули на Софийскую площадь как отдельный арт-объект столицы.

"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой", – сообщила на своей странице в Facebook директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

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Фото на память под самым обсуждаемым экспонатом сезона можно сделать всем желающим у главной елки страны на Софийской площади.

Главная елка страны - о чем ранее сообщал Главред: