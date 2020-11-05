Скандальный нардеп Юрченко схлопотал по шее у Рады

Гео Лерос схватил за шею Александра Юрченко и попытался потащить его к себе.
Возле здания Верховной Рады произошел конфликт между бывшими членами фракции Слуга народа - подозреваемым в получении взятки народным депутатом Александром Юрченко и народным депутатом Гео Леросом.
В то время, как Юрченко общался с журналистами и отрицал свою причастность к взяточничеству, к нему подошел Лерос.
"Никакие деньги я не брал. Чтобы вы понимали, я это докажу. Я не Део Ланос, чтобы распространять… Ну как его там – Део Ланос, Гео Лерос. У него много псевдонимов", — сказал Юрченко.
В этот момент подошедший Лерос схватил за шею Юрченко и попытался потащить его к себе. "Иди сюда…", - сказал Лерос Юрченко.
В свою очередь Юрченко удалось вырваться из рук Лероса и он продолжил общение с журналистами.
"Ты не трогай меня, пожалуйста, уважаемый. В отличие от этого человека я не нарушаю законодательство и не разглашаю тайну следствия. Вы видите, как этот человек себя ведёт. Мне неприятно, что ко мне кто-то подходит, трогает", — добавил Юрченко.
Когда нардепа спросили, не страшно ли ему теперь заходить в Раду, он ответил, что "не так страшно, как неприятно".
Читайте также"Подонки меня не остановят": Лерос отреагировал на исключение из Слуги народа
- Ранее НАБУ задержало помощника Юрченко Ивана Фищенко.
- Фищенко якобы взял первую часть (13 тысяч долларов США) из суммы в 200 тысяч долларов, которые он должен был передать начальнику за лоббирование в Раде законопроекта о бытовых отходах.
- Высший антикоррупционный суд Украины избрал для Фищенко меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей (с возможностью внесения залога в размере 1,552 млн гривен).
- Позднее нардеп от Слуги народа Александр Качура написал о том, что Александр Юрченко покинул фракцию после громкого задержания на взятке его помощника.
- Далее в Сети появилась информация о том, что Юрченко более десяти лет назад задерживался милицией за кражу пива в магазине.
- 4 ноября с подозреваемого в получении взятки народного депутата Александра Юрченко сняли электронный браслет.