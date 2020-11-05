Скандальный нардеп Юрченко схлопотал по шее у Рады

Александр Юрченко / УНИАН

Возле здания Верховной Рады произошел конфликт между бывшими членами фракции Слуга народа - подозреваемым в получении взятки народным депутатом Александром Юрченко и народным депутатом Гео Леросом.

В то время, как Юрченко общался с журналистами и отрицал свою причастность к взяточничеству, к нему подошел Лерос.

"Никакие деньги я не брал. Чтобы вы понимали, я это докажу. Я не Део Ланос, чтобы распространять… Ну как его там – Део Ланос, Гео Лерос. У него много псевдонимов", — сказал Юрченко.

В этот момент подошедший Лерос схватил за шею Юрченко и попытался потащить его к себе. "Иди сюда…", - сказал Лерос Юрченко.

В свою очередь Юрченко удалось вырваться из рук Лероса и он продолжил общение с журналистами.

"Ты не трогай меня, пожалуйста, уважаемый. В отличие от этого человека я не нарушаю законодательство и не разглашаю тайну следствия. Вы видите, как этот человек себя ведёт. Мне неприятно, что ко мне кто-то подходит, трогает", — добавил Юрченко.

Когда нардепа спросили, не страшно ли ему теперь заходить в Раду, он ответил, что "не так страшно, как неприятно".

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