Скандальный нардеп Юрченко вышел из СИЗО: стала известна сумма залога

Александр Юрченко / Фото: Facebook А.Юрченко

Внефракционный народный депутат Александр Юрченко вышел из СИЗО после внесения залога в размере 3 млн гривен, который ему назначил суд.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на спикера Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.

"Вчера вечером внес залог в полном объеме", - сказала она.

По ее словам, очевидно, что после этого он вышел из СИЗО.

Информацию о том, что Юрченко внёс залог и вышел из СИЗО подтвердил его адвокат Максим Никитюк.

По его словам, подозреваемый в коррупции депутат внёс залог ещё в четверг, 24 сентября.

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