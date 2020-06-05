После скандалов в полиции Аваков пообещал копам повышение зарплат

Скандалы в полиции - Аваков пообещал копам повышение зарплат / УНИАН

Из-за последних скандалов с участием правоохранителей, одним из которых стало изнасилование в Кагарлыке, всю полицию Украины ждет ряд нововведений.

Во время выступления в Верховной Раде 5 июня глава МВД Арсен Аваков пообещал внедрить в отделениях систему видеофиксации следственных действий, организовать внеплановые инспекции (для этого создадут специальные инспекции) и ввести дополнительные психологические тесты при отборе кадров.

Читайте такжеИзнасилование в Кагарлыке: пострадавшая поделилась ужасами пытокС другой стороны, полицейских ждет повышение зарплат и улучшение материального обеспечения. А сама система видеофиксации следственных действий – системы Custody Records – в целом обойдется бюджету Украины примерно в 20 млн евро (порядка 600 млн гривен по нынешнему курсу).

"Когда человек попадает в отделение полиции, там будут видеокамеры. Будет фиксироваться все пребывание задержанного в полиции с фиксацией времени, когда человек был доставлен, и времени, когда начались процессуальные действия (допросы и так далее)", – пояснил позднее советник главы МВД Владимир Мартыненко в эфире канала Украина 24.

Заодно Мартыненко призвал молодых украинцев идти работать полицейскими, чтобы "своим примером показать, что можно законным образом бороться с преступностью".

Что касается скандала в Кагарлыке, то местное отделение, по его словам, расформировано. На данный момент за правопорядок там отвечает представительство Обуховской полиции.

Напомним, утром 5 июня под Радой потребовали отставки Авакова. Один из участников акции протеста пытался устроить акт самосожжения.

Ранее в МВД дали пояснение, уйдет ли Аваков в отставку. Антон Геращенко прокомментировал события в Кагарлыке и Броварах.

Как известно, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.