Сколько будет стоить растаможка "евроблях": в Раде назвали новую цену

В Раде согласовали стоимость растаможки "евроблях" / УНИАН

В Украине предложили установить временную максимальную ставку растаможки авто, ввозимых на территорию Украины с нарушением таможенных правил до конца 2020 года в размере 1 тысячи евро.

Такое решение было принято на заседании профильного комитета Верховной Рады, который рекомендовал парламенту принять за основу соответствующие законопроекты, передает Укринформ.

По словам заместителя главы комитета Александра Ковальчука, наработано два законопроекта, которыми предлагаются изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

"Они предусматривают единый подход к растаможиванию авто без каких-либо льгот и исключений, касающихся всех транспортных средств, которые въехали на территорию Украины до конца 2020 года с нарушением таможенных правил, а также направлены на пополнение бюджета и облегчения работы правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

При этом предлагается предоставить возможность растаможивания автомобилей, ввезенных с нарушением таможенных правил в течение 180 дней по ставке, не превышающей 1 тысячу евро. Полученные средства нардепы предлагают направить на вакцинацию от COVID-19.

"В заключительных положениях к законопроекту мы предлагаем средства, полученные от растаможивания транспортных средств, в полном объеме направить на вакцинацию украинцев от коронавирусной инфекции, доплату медикам, приобретение оборудования", - добавил Ковальчук.

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