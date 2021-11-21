Сколько платят жителям разных стран за вакцинацию от коронавируса: Украина – на дне рейтинга

В Украине одни из самых низких выплат за вакцинацию / УНИАН

В Украине с 19 декабря можно будет получить виртуальную 1 тысячу гривен за полный курс вакцинации. Но потратить их на все что угодно не получится – они исключительно для абонементов в спортзал, посещения кинотеатров или билетов для путешествий по стране.

Как говорится в материале "Слово і діло", сейчас денежное вознаграждение за вакцинацию от коронавируса получат жители восьми стран, суммы варьируются от 570 до 4500 гривен. Украина, ожидаемо, в самом низу рейтинга, меньше платят только в Сербии и Монголии.

Так, в Греции молодым людям за прививку одной дозой вакцины платят 150 евро, что в переводе на гривны примерно 4 с половиной тысячи. В Москве гражданам старше 65 лет за полный курс вакцинации платят 10 тыс. рублей (3,5 тыс. грн). Программу для пожилых людей ввели и в Латвии. Там граждане старше 60 лет в течение 5 месяцев (с ноября по март) будут получать ежемесячные выплаты в размере 20 евро, что в общей сложности равняется 3 тысячам гривен.

Где еще платят больше, чем в Украине

В Нью-Йорке, США, гражданам платят по 100 долларов за вакцинацию одной дозой – это равно 2 651 гривен. Такую же выплату получают родители за вакцинацию детей.

В Грузии за прививку 1 дозой вакцины пенсионеры получают по 200 лари (1 666 грн).

Меньше, чем в Украине, согласно данным аналитиков, платят в двух странах. Речь идет о:

Сербии, где гражданам, получившим первую дозу вакцины от коронавируса, выдают 3 тысячи сербских динаров (780 грн).

Монголии, где по завершению курса вакцинации выплатят 50 тысяч тугриков, которые равняются 570 гривнам.

Бонусы за вакцинацию в разных странах / Слово і Діло

"Тысяча Зеленского": что известно

Напомним, в Украине с 19 декабря и по 18 декабря 2022 года можно будет получить одну тысячу гривен за прохождение полного курса вакцинации. Денежные средства начислят на виртуальные платежные карты в приложении "Дія".

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Отмечается, что эти средства не будут облагаться налогом и не повлияют на получение субсидий. В общей сложности на программу направят 6 млрд грн.

В Раде по-разному отреагировали на "тысячу Зеленского". Так, нардеп "Слуги народа" Елизавета Богуцкая заявила, что инициатива президента по выплате 1000 гривен привитым от COVID-19 украинцам может еще больше расколоть общество. Также, по ее мнению, "любые медицинские манипуляции не имеют права быть финансово как-то стимулированы".

Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков же считает, что сама идея неплохая, но решение ограничить использование этих средств – это издевательство над людьми. Особенно над пенсионерами, которые могли бы потратить деньги на еду и лекарства.

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