Скончалась главред известного журнала: врач раскрыл последнюю волю

Умерла Трухачева, скорее всего, от какой-то болезни. Врач поделился, что не смог ей помочь.
Умерла Ирина Трухачева – главный редактор известного женского украинского журнала Натали.
Просто не хочется верить в смерть Трухачевой, написал в Facebook звукорежиссер и основатель компании Stage Sound Константин Прокопенко.
Врач-кардиолог Владимир Воликов под постом попросил прощения у Трухачевой за то, что не смог помочи, и добавил, что было слишком поздно.
Медик добавил, что ему тоже очень тяжело, и раскрыл последнюю волю умершей.
"Я ничего никому не буду рассказывать. Это врачебная тайна и ее последняя воля. Скорблю вместе со всеми…", – написал кардиолог.
Позже Прокопенко сообщил, что прощание с Трухачевой планируют провести в субботу, 12 декабря, но точное время пока неизвестно.
Автор: Екатерина Присяжнюк