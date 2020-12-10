Скончалась главред известного журнала: врач раскрыл последнюю волю

Ирина Трухачева умерла, стала известна ее воля / Скриншот facebook.com/iryna.trukhachova

Умерла Ирина Трухачева – главный редактор известного женского украинского журнала Натали.

Просто не хочется верить в смерть Трухачевой, написал в Facebook звукорежиссер и основатель компании Stage Sound Константин Прокопенко.

Врач-кардиолог Владимир Воликов под постом попросил прощения у Трухачевой за то, что не смог помочи, и добавил, что было слишком поздно.

Медик добавил, что ему тоже очень тяжело, и раскрыл последнюю волю умершей.

"Я ничего никому не буду рассказывать. Это врачебная тайна и ее последняя воля. Скорблю вместе со всеми…", – написал кардиолог.

Позже Прокопенко сообщил, что прощание с Трухачевой планируют провести в субботу, 12 декабря, но точное время пока неизвестно.