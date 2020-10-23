"Скотыняк на мыло": полуголый Ляшко нашел применение своим вилам

Олег Ляшко / УНИАН

Экс-нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко опубликовал видеоролик с песней "Не відступай".

Видео опубликовано на канале Ляшко на портале YouTube.

В клипе Ляшко представл в образе простого селянина, который при необходимости превращается в настоящего супермена и спешит спасти мир.

"Не відступай, бо в правді сила. Всіх скотиняк візьмем на мило. Не припиняй, завжди йди до мети", – исполняет песню Ляшко.

Кроме того, в клипе Ляшко пустился в пляс с бабушками, отведал с ними самогона, а также засветил обнаженный торс на фоне сельского пейзажа.

Напомним, ранее Ляшко влип в очередной скандал. В партии Слуга народа рассказали о том, что представители Радикальной партии Олега Ляшко совершили нападение на Бахмачский районный штаб кандидата в народные депутаты от СН на довыборах в ВР 208-му округу (Черниговская область) Анатолия Гунько, который является соперником Ляшко на довыборах в Раду.