Следователи ГБР допросили более 40 свидетелей в деле о крушении Ан-26 под Чугуевом

После проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки.
В деле авиакатастрофы самолета АН-26 под Чугуевом в Харьковской области, в результате которой погибли 26 курсантов и офицеров, допросили более 40 свидетелей. Также назначены 26 судебно-медицинских экспертиз.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
По состоянию на 28 сентября следователи ГБР провели ряд следственных действий, а именно:
- осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики);
- обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
- назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;
- изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
- в военной части изъяли документы по организации и проведению полетов;
- допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;
- назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз;
- изъяты документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались в самолете;
- подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров для дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.
В ГБР уточнили, что после проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки. Досудебное расследование продолжается.
Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем говорилось ранее:
- 26 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что рассматривают четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
- 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.
Автор: Адриана Бубновская