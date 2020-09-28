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Следователи ГБР допросили более 40 свидетелей в деле о крушении Ан-26 под Чугуевом

28 сентября 2020, 20:58

После проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки.

Авиакатастрофа под Харьковом
В ГБР отчитались о расследовании дела о крушении Ан-26 / facebook.com/MNS.GOV.UA

В деле авиакатастрофы самолета АН-26 под Чугуевом в Харьковской области, в результате которой погибли 26 курсантов и офицеров, допросили более 40 свидетелей. Также назначены 26 судебно-медицинских экспертиз.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По состоянию на 28 сентября следователи ГБР провели ряд следственных действий, а именно:

  • осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики);
  • обзор останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
  • назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;
  • изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
  • в военной части изъяли документы по организации и проведению полетов;
  • допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;
  • назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз;
  • изъяты документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались в самолете;
  • подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров для дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.

В ГБР уточнили, что после проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки. Досудебное расследование продолжается.

Авиакатастрофа под Чугуевом - о чем говорилось ранее:

  • 26 сентября в Государственном бюро расследований Украины заявили, что рассматривают четыре версии причин крушения самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины под Чугуевом в Харьковской области.
  • 26 сентября глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что военно-транспортный самолет Ан-26, по предварительным данным специалистов по летной безопасности, потерпел крушение под Харьковом – у Чугуева – из-за отказа датчика в двигателе.
  • Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Всего на борту находились 27 человек, из них 26 погибли.

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