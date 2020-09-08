"Сломаны ключица и рука": экс-узник Кремля избит и попал в больницу

Утром нашли избитым бывшего политзаключенного, сообщил Сенцов.
Бывший узник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что бывшего политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на вторник, 8 сентября.
Балуха нашли избитым только утром, он попал в больницу, написал Сенцов на своей странице в Facebook.
По его словам, состояние Балуха тяжелое, у него сломаны ключица и рука.
"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое…", – сообщил режиссер.
Сенцов добавил, что подробности инцидента выясняются.
"...Володя приуставший. Сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет", – отметил режиссер.
- Напомним, Владимир Балух жил в Крыму. После захвата полуострова Россией он не скрывал проукраинскую позицию и был задержан силовиками в начале декабря 2016 года.
- В июле 2018 года суд оккупантов решил отправить Балуха в колонию. В начале сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена пленными.
Автор: Екатерина Присяжнюк