"Сломаны ключица и рука": экс-узник Кремля избит и попал в больницу

Владимир Балух избит ночью, сообщил режиссер / УНИАН

Бывший узник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что бывшего политзаключенного Владимира Балуха избили в ночь на вторник, 8 сентября.

Балуха нашли избитым только утром, он попал в больницу, написал Сенцов на своей странице в Facebook.

По его словам, состояние Балуха тяжелое, у него сломаны ключица и рука.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое…", – сообщил режиссер.

Сенцов добавил, что подробности инцидента выясняются.

"...Володя приуставший. Сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет", – отметил режиссер.