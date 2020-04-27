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"Царьки из КГГА начудили": главные подробности задержания Слончака

27 апреля 2020, 08:45

Слончак задержан в Киеве после инцидента, который случился в воскресенье поздно вечером.

Владимир Слончак задержан – Слончак Владимир
Владимир Слончак ударил патрульного и был задержан / facebook.com/KyivOperativ

В воскресенье вечером, 26 апреля, в Соломенском районе Киева полицейские остановили автомобиль Mercedes, который нарушил правила дорожного движения, – за рулем была депутат Киевгорсовета Людмила Костенко, по предварительным сведениям, пьяная.

Пассажир иномарки – замглавы Киевской городской госадминистрации Владимир Слончак ударил в лицо полицейского, правоохранителю предоставили медпомощь, а злоумышленника задержали, написал в своем Telegram-канале нардеп Александр Дубинский.

По данным Киева Оперативного в Facebook, "царьки из КГГА" начудили с патрульными на ул. Льва Толстого после того, как их остановили за то, что не были включены фары.

"... у 99% случаев за такое правонарушение копы просто смотрят документы, проверяют по имеющимся базам, предупреждают и отпускают. Видимо, так бы и закончилось, но в стороне от Костенко сидел еще один чинуш – Слончак..., который решил немного подурковать перед барышней, а потому постоянно говорил "да вы знаете кто мы", "да завтра от вас здесь и следа не будет"…", – отмечается в сообщении.

На реплики Слончака якобы никто не реагировал, и он вышел из машины, начал цепляться к патрульному, а потом набросился на него с кулаками.

"Неадекватного дебошира-заместителя задержали", – подчеркивается в публикации.

Мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на инцидент. По словам главы столицы, он принял решение относительно Слончака, как только узнал о случившемся.

"Сегодня (в понедельник, 27 апреля, – Ред.) все будет оформлено документально", – добавил Кличко.

Владимир Слончак задержан – видео с места происшествия

  • Владимир Слончак ударил патрульного и был задержан facebook.com/KyivOperativ
  • Владимир Слончак ударил патрульного и был задержан facebook.com/KyivOperativ
  • Владимир Слончак ударил патрульного и был задержан facebook.com/KyivOperativ
  • Владимир Слончак ударил патрульного и был задержан facebook.com/KyivOperativ

Напомним, СМИ писали, что поздно вечером 17 сентября 2019 года в Киеве неизвестные жестоко избили Владимира Слончака. Позже стало известно, что пострадавшему на голову наложили 14 швов.

Владимир Слончак новости Киева Александр Дубинский Виталий Кличко
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