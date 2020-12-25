"Сложнее, жестче": Зеленский объяснил проблемы в 2020-ом високосным годом

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему 2020-й год оказался одним из самых сложных для украинцев.

Как подчеркнул глава государства в интервью изданию Фокус, в 2021-ом году в Украине ожидается рост показателей.

"Этот високосный год был непростой, он всегда сложнее, жестче", - отметил президент.

Среди позитивных примеров он назвал то, что украинцы уже научились бороться с коронавирусом.

"Поэтому, думаю, людям будет легче (в 2021 году, - ред.). Обидно, что люди уже не так боятся и иногда не надевают маски. С другой стороны, хорошо, что они не боятся и психологически им легче. Экономически также будет легче. Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет", - сказал президент.

Читайте такжеЗеленский рассказал, "когда посадят Порошенко": у экс-гаранта ответили президентуВ то же время он не исключил, что 2021 для него лично будет труднее, чем 2020.

"Все зависит, сколько вызовов. Для людей, считаю, будет легче. Идет символический год - год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о намерении построить на территории Украины масштабный парк развлечений Диснейленд, поскольку не все могут позволить себе посетить данную локацию в США или Франции.

По словам президента, отличной перспективой стало бы строительство в Украине собственного Голливуда.