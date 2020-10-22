Сложно и запутано - Шарий добивается запрета Партии Шария через суд

Анатолий Шарий / 112 Украина

Окружной административный суд столицы Украины рассматривает исковое заявление некоего Виктора Шария о "бездействии" Минюста, который добивается запрета партии видеоблогера Анатолия Шария.

Об этом сообщают представители пресс-службы Окружного админсуда Киева. По их словам, гражданин Украины Виктор Шарий через суд требует от Минюста добиться запрета политической силы блогера Анатолия Шария.

Мужчина подал иск, в котором указал, что не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов. Соответственно, он считает, что использование его фамилии в названии политсилы блогера не должно происходить без его согласия.

Кроме того, в исковом заявлении Виктор Шарий требует признать противоправной "бездеятельность" Минюста ‒ по его мнению, чиновники должны подать в суд иск о запрете деятельности партии Шария.

На данный момент в суде решают – нужно ли открывать производство по административному делу. Реакции Минюста пока нет.

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