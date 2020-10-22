Сложно и запутано - Шарий добивается запрета Партии Шария через суд

В Окружной административный суд Киева поступил соответствующий иск.
Окружной административный суд столицы Украины рассматривает исковое заявление некоего Виктора Шария о "бездействии" Минюста, который добивается запрета партии видеоблогера Анатолия Шария.
Об этом сообщают представители пресс-службы Окружного админсуда Киева. По их словам, гражданин Украины Виктор Шарий через суд требует от Минюста добиться запрета политической силы блогера Анатолия Шария.
Мужчина подал иск, в котором указал, что не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов. Соответственно, он считает, что использование его фамилии в названии политсилы блогера не должно происходить без его согласия.
Кроме того, в исковом заявлении Виктор Шарий требует признать противоправной "бездеятельность" Минюста ‒ по его мнению, чиновники должны подать в суд иск о запрете деятельности партии Шария.
На данный момент в суде решают – нужно ли открывать производство по административному делу. Реакции Минюста пока нет.
Читайте такжеДоверяют судам и смотрят Шария: Супрун распекла украинок, едящих плаценту
Партия Шария - что было ранее:
- В понедельник, 12 октября нынешнего года, журналисты проекта Наші гроші во главе с Денисом Бигусом опубликовали расследование о "черной кассе" партии Шария.
- В частности, в расследовании утверждалось о том, что данную политическую силу финансирует сеть заправок БРСМ-Нафта. Журналисты заявили, что получили эти сведения из своих источников и не сомневаются в их достоверности.
- На следующий день на объектах БРСМ-Нафта прошли обыски. Однако в СБУ заявили, что следственные действия не связаны с журналистским расследованием программы Наші гроші.