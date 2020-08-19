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"Сложно писать в прошедшем времени": украинцы скорбят о выдающемся Борисе Патоне

19 августа 2020, 21:30

В соцсетях вспоминают достижения величайшего ученого современности.

Патон
На 102-ом году жизни умер Борис Патон / Фото: Офис президента

На 102 году жизни 19 августа умер выдающийся украинский ученый Борис Патон.

Украинцы в отечественном сегменте соцсетей выражают искреннюю скорбь, поскольку Патон оставил значимый след в истории и науке.

"Металлург, инженер, изобретатель, ученый, преподаватель. Первый награжденный званием Героя Украины. Академик. Гений. Легенда. Есть много слов, которыми можно описать Бориса Евгеньевича Патона. Однако нет таких слов, которые в полной мере могли бы раскрыть масштаб его личности.

И масштаб той утраты, которую сегодня понесла наша страна. В возрасте 101 года от нас ушел великий украинец.

Я искренне благодарю судьбу за то, что в жизни мне представилась возможность лично пообщаться с Борисом Евгеньевичем. Это была грандиозная личность. Трудно писать о нем в прошедшем времени. Мои искренние соболезнования семье и близким Бориса Евгеньевича. Вечная память! " - соболезнования на страницах соцсетей высказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уходит Вечность .. 102 года служил Украине Борис Патон. Президент Академии Наук. Счастлива, что имела возможность знать и общаться. Вечная память. Что ждет украинскую науку, которая есть, живет и развивается вопреки мизерному финансированию и игнорированию со стороны власти. Украина имела прекрасную научную школу, а теперь является источником для интеллектуального экспорта по всему миру", - написала потомственный медик Ольга Богомолец.

"Борис Патон ушел в вечность. Мы потеряли еще одного авторитета, который до последнего дня выполнял свой долг перед Украиной и ее наукой. Он был большой, а большие не вписываются в стандартные рамки. Но все признавали - он сформировал лицо украинской науки. И то, что она заметна на мировой карте исследований - его несомненная заслуга. Так же, как и то, что украинская наука не раз демонстрировала высокие образцы патриотизма, была вместе с народом в его борьбе за независимость, в отражении российской агрессии. Спасибо Вам за это, Борис Евгеньевич! Вечная память великому ученому и гражданину!" - пишет бывший президент Петр Порошенко.

"Умер Борис Патон. Человек-легенда. Неутомимый трудоголик и вечный оптимист. Вклад в мировую науку - сотни изобретений. Светлая память Борису Евгеньевичу ..." - написал экс-премьер Владимир Гройсман.

"Умер Борис Евгеньевич Патон. Не просто ученый, не просто академик, а целая человек-эпоха в украинской науке, в украинской истории.

У его фамилии даже не надо ставить никаких регалий, должностей и званий. Уже сама фамилия "Патон" стало именным.

Видимо, совсем не случайно Борис Евгеньевич родился в один день с созданием Национальной академии наук Украины - 14 ноября 1918 года. Той школы и академии, которой он отдал всю жизнь, все свои знания, все свои силы.

Украинская наука, украинская высшая школа, украинские технологии - это Патон, это его школа, это его изобретения, это его ученики.

Горжусь тем, что лично знала метра и имела счастье с ним общаться. Очень света, искренняя и добрая Человек.

В народе говорят, что на Спаса ворота в рай открыты ... Земля Вам пухом, дорогой Борис Евгеньевич! Помним!" - отметила народный депутат Юлия Тимошенко.

Как ранее сообщалось, сын Виктора Павлика Павел умер 7 августа от рака позвоночника в лечебном учреждении в Киеве.

Позже Павлик записал песню своего сына Павла, который умер в 21 год от рака.

новости Украины Борис Патон умер
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