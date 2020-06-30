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Депутат от Слуги народа записал рэп для молодежи: курьезное видео

Политик решил подойти креативно к законотворческой деятельности.

30 июня 2020, 02:44
Депутат исполнил для избирателей рэп / Фото: Facebook/Александр Санченко

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Санченко решил молодому поколению украинцев доступно объяснить о политике, поэтому записал рэп-композицию, в которой рассказал о нюансах законопроекта №3718, связанного с молодежной политикой.

Песню Санченко опубликовал на своей странице в Facebook. Он отметил, что закон для молодежи нужно преподносить творчески.

Свою работу политик назвал "потенциальным хитом". Он отметил, что намерен в Верховной Раде отстаивать интересы молодежи, поскольку законопроекты в этой сфере "нагоняют печаль" по причине своей старости – большинство из них еще из 90-х.

С помощью рэпа Санченко декларирует, что решения в парламенте для молодежи не должны приниматься без молодежи. Он утверждает, что необходимо создавать молодежные центры и фонды на уровне государства.

Читайте также"Баба рабочая вообще": лидеры Слуги народа обсудили коллегу по партии"Словом, почему важно принять этот закон? Страну должен развивать молодежный легион. И хотя мир не обещает нам что-то путное, я уверен: в руках у молодежи – наше будущее",

– отмечает в видео "слуга народа".

Депутат поет о том, что важно заботиться о молодежи, потому что в этой стране будут жить наши дети. Он подытожил мыслью, что все хорошие законопроекты непременно нужно принять.

Отметим, Санченко в январе 2020 года стал народным депутатом вместо Ирины Венедиктовой, которая ушла работать в ГБР.

Напомним, нардеп от Слуги народа Галина Третьякова утверждает, что некоторые родственники погибших на Донбассе украинцев не хотят признавать факт их смерти с целью получения социальных выплат от государства.

Как ранее сообщалось, Третьякова сделала скандальное заявление о том, что государство иногда "предоставляет средства" семьям, у которых дети "низкого качества".

Слуга народа новости Украины Верховная Рада народний депутат
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