"Слуга народа" попался на просмотре фото обнаженных девушек в Раде

Андрей Холодов вел пикантную переписку с Игорем Калетником.
Народный депутат из фракции Слуга народа, заместитель главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов во время заседания Рады просматривал на своем смартфоне фото с изображением обнаженных девушек.
Снимки ню формата Холодов смотрел во время переписки в мессенджере с экс-вице-спикером Рады Игорем Калетником, сообщает Телеграм-канал Hello Rada.
"Народный депутат из фракции Слуга народа Андрей Холодов, рассматривает на заседании Рады фото обнаженных девушек. И это самое безобидное, из того, о чем он переписывается с бывшим вице-спикером Рады, королем таможни Игорем Калетником", - пишет канал.
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Секс-скандалы в Раде:
- Ранее народный депутат от партии Слуга народа Олег Семинский в зале Верховной Рады вел интимную переписку с Екатериной Демченко.
- В телефоне нардепа девушка записана как "Черк Нат Сивер".
- Демченко в своем аккаунте в Facebook указала, что работает в компании Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто, которая указана в декларации нардепа Семинского (Автомобiльна компанiя Сiвер-Авто) и принадлежит его жене Бушай Татьяне. Кроме того, Демченко есть в списке помощников Семинского.
- "Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", — пишет Семинский.
- "Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", — получает ответ от "Черк Нат Сивер".
Автор: Алексей Тычина