"Слуга народа" попался на просмотре фото обнаженных девушек в Раде

Андрей Холодов / Фейсбук А.Холодова

Народный депутат из фракции Слуга народа, заместитель главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов во время заседания Рады просматривал на своем смартфоне фото с изображением обнаженных девушек.

Снимки ню формата Холодов смотрел во время переписки в мессенджере с экс-вице-спикером Рады Игорем Калетником, сообщает Телеграм-канал Hello Rada.

"Народный депутат из фракции Слуга народа Андрей Холодов, рассматривает на заседании Рады фото обнаженных девушек. И это самое безобидное, из того, о чем он переписывается с бывшим вице-спикером Рады, королем таможни Игорем Калетником", - пишет канал.

/ t.me/Hello_Rada

/ t.me/Hello_Rada

/ t.me/Hello_Rada

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