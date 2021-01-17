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Слышны крики о помощи: в Одессе горит гостиница с людьми, есть жертвы

17 января 2021, 23:00

При пожаре пострадал как минимум один человек, еще один человек погиб.

В Одессе горит гостиница / Думская

В Одессе вечером, 17 января, случился крупный пожар. Загорелся трехэтажный дом, в котором находится гостиница Arcadia Apartments.

Как сообщают спасатели, пожар охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров, горит вся крыша здания.

В то же время издание Думская пишет, что при пожаре пострадал как минимум один человек, еще один человек погиб. Пострадавшего вывели из горящего отеля, медики оказывают первую помощь.

"Загоревшееся здание находится в глубине плотной застройки частного сектора, что осложняет работу пожарных. Кроме того, им трудно тушить пожар из-за низкой температуры – брызги моментально замерзают на их костюмах", - говорится в сообщении.

Постоялец отеля рассказал, что услышал как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.

Другой постоялец сообщил, что буквально вчера в гостинице чинили проводку, а до этого были периодические проблемы со светом.

На место пожара прибыл вице-мэр Михаил Кучук, который руководит городом в отсутствие мэра Геннадия Труханова, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев – они решают куда расселить погорельцев.

Пожар - о чем ранее сообщал Главред:

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