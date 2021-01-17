Слышны крики о помощи: в Одессе горит гостиница с людьми, есть жертвы

При пожаре пострадал как минимум один человек, еще один человек погиб.
В Одессе вечером, 17 января, случился крупный пожар. Загорелся трехэтажный дом, в котором находится гостиница Arcadia Apartments.
Как сообщают спасатели, пожар охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров, горит вся крыша здания.
В то же время издание Думская пишет, что при пожаре пострадал как минимум один человек, еще один человек погиб. Пострадавшего вывели из горящего отеля, медики оказывают первую помощь.
"Загоревшееся здание находится в глубине плотной застройки частного сектора, что осложняет работу пожарных. Кроме того, им трудно тушить пожар из-за низкой температуры – брызги моментально замерзают на их костюмах", - говорится в сообщении.
Постоялец отеля рассказал, что услышал как загорелась проводка на втором этаже, успел схватить документы и выбежать из здания. По его словам, в отеле жило много иностранцев.
Другой постоялец сообщил, что буквально вчера в гостинице чинили проводку, а до этого были периодические проблемы со светом.
На место пожара прибыл вице-мэр Михаил Кучук, который руководит городом в отсутствие мэра Геннадия Труханова, и глава Приморской райадминистрации Марат Королев – они решают куда расселить погорельцев.
Пожар - о чем ранее сообщал Главред:
- Спасатели рассказали, сколько человек погибло во время пожаров в новогоднюю ночь.
- В Киеве на бульваре Шевченко недавно разбушевался мощный пожар. Загорелся торговый павильон рядом с гостиницей Экспресс.
- 6 октября в Киеве в Подольском районе после ссоры с супругой мужчина закрыл шестилетнего сына в квартире и поджег ее. В результате инцидента ребенок погиб.