"Слышны выстрелы, автобус поврежден": Зеленский прокомментировал вооруженный захват заложников в Луцке

Зеленский прокомментировал вооруженный захват заложников в Луцке / Конкурент

Президент Владимир Зеленский держит под личным контролем ход событий в Луцке. В этом городе, по данным правоохранителей, террорист захватил около двадцати заложников в пассажирском автобусе.

Об этом он написал на своем канале в Telegram.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал президент.

Напомним, ранее в Луцке,21 июля 2020 года мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами. Волынские правоохранители ввели план "заложник". Как заявил в экстренном комментарии журналистам начальник полиции Волынской области Юрий Крошко, пока что отсутствует информация о пострадавших среди заложников.