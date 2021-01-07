Стало известно, когда Конгресс США утвердит результаты выборов

Конгресс возобновит утверждение результатов выборов президента США сегодня.
Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, на котором должны быть утверждены итоги президентских выборов в стране, может возобновиться уже в ближайшее время.
Как отметила спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси, в письме к парламентариям, решение о продолжении процедуры было утверждено после консультаций с лидером демократического большинства в Палате представителей Стени Хойером и организатором парламентского большинства Джимом Клайберном.
"После консультаций с Хойером и Клайберном, а также после звонков в Пентагон, Министерство юстиции и вице-президенту мы решили, что должны продолжить работу сегодня вечером в Капитолии, как только он будет допущен к использованию", - написала Пэлоси, пишет CNN.
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Сенатор от демократов Чак Шумер заявил, что утверждение результатов выборов должно возобновиться в 20:00 (3:00 по киевскому времени).
Новости США - о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- При этом Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.