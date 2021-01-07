Стало известно, когда Конгресс США утвердит результаты выборов

Конгресс готовится возобновить заседание / Reuters

Совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, на котором должны быть утверждены итоги президентских выборов в стране, может возобновиться уже в ближайшее время.

Как отметила спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси, в письме к парламентариям, решение о продолжении процедуры было утверждено после консультаций с лидером демократического большинства в Палате представителей Стени Хойером и организатором парламентского большинства Джимом Клайберном.

"После консультаций с Хойером и Клайберном, а также после звонков в Пентагон, Министерство юстиции и вице-президенту мы решили, что должны продолжить работу сегодня вечером в Капитолии, как только он будет допущен к использованию", - написала Пэлоси, пишет CNN.

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Сенатор от демократов Чак Шумер заявил, что утверждение результатов выборов должно возобновиться в 20:00 (3:00 по киевскому времени).

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