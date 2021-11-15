В Минздраве успокоили: в Украине нет подтвержденных случаев смерти из-за вакцинации от COVID-19

Связь между смертью и прививкой не установлена / УНИАН

В Украине не зафиксировано ни одного подтвержденного случая смерти, которая наступила в результате вакцинации от COVID-19. Все проведенные в Украине расследования смертей не выявили связи с прививкой от коронавируса, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин,

Кузин отметил, что согласно наблюдениям на сегодняшний день в стране около 0,018% вакцинированных людей имели неблагоприятные события после прививки. Большинство неблагоприятных событий после иммунизации – это легкие случаи, передает пресс-служба Минздрава.

"Летальных случаев в течение 30 дней после иммунизации было 124. То есть это случаи, когда человек имел вакцинацию в анамнезе, и он умер в течение 30 дней после проведения вакцинации", – сказал он, подчеркнув при этом, что такие случаи подлежат отдельному расследованию.

В завершении главный санитарный врач Украины добавил, что вакцинация по-прежнему является самым эффективным методом противодействия коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует тот факт, что 98% всех тяжелобольных пациентов на COVID-19 не вакцинированы.

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Напомним, что за минувшие сутки, 14 ноября, в Украине обнаружили 10 802 больных COVID-19. Из них заболели 764 ребенка и 132 медработника. Это до сих пор высокие показатели, но они ниже по сравнению с прошлой неделей.

В апреле этого года во Львовской области умер 63-летний мужчина, который накануне получил прививку вакциной Covishield. Его смерть была зарегистрирована как НППИ, поскольку летальный случай произошел в течение 30 дней после прививки.

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