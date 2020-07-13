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Гибель семьи в ДТП под Киевом: водителю сообщили подозрение

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

13 июля 2020, 17:04
Водителю, который совершил ДТП под Киевом, сообщили подозрение / НПУ

В понедельник, 13 июля, вдителю автомобиля Mercedes, который совершил смертельное ДТП под Киевом, сообщили о подозрении. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких человек.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По словам правоохранителей, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

"Под процессуальным руководством столичной прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему водителю в совершении масштабного ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Санкции статьи предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы.

Читайте такжеГибель семьи в ДТП под Киевом: Зеленский прокомментировал трагедиюНапомним, авария произошла вечером 12 июля около 19:00 в пяти километрах от Киева, на Старообуховской трассе. Mercedes (госномер AI0999HB) сначала задел микроавтобус (тот ехал в одном направлении с ним), после чего на полной скорости вылетел на встречку – где и протаранил Hyundai Tucson.

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