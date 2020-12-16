Смертельное зернышко: под Тернополем умерла годовалая девочка, родители винят врачей

Девочка умерла из-за зернышка кукурузы / Reuters

В Тернопольской области годовалая девочка задохнулась из-за кукурузного зернышка, которое попало ей в дыхательные пути.

По словам родителей, виноваты врачи, которые не оказали ребенку нужную медицинскую помощь. А медики утверждают, что родители девочки развернулись и ушли, передает ТСН.

Эвелине стало плохо после того, как она дома играла с мешочком, в котором было кукурузное зерно. Мать отвезла ребенка в местную больницу, их приняли в травмпункте. По словам тети ребенка, семья полчаса ждала педиатра, в это время девочка стала задыхаться.

У районного педиатра есть своя версия трагедии. Мол, медики, предлагали семье вызвать скорую помощь, но те отказались, а потом и вовсе исчезли с ребенком.

Тетя Эвелины подтверждает, что они действительно ушли из больницы, но только потому что там не оказали должной помощи. Когда мать с ребенком приехала в другую больницу, хирург не смог помочь. Он сказал, что девочку нужно срочно везти в Тернополь.

Через час мать с ребенком и сестрой снова вернулись в первую больницу, но было поздно. Девочка задохнулась. После вскрытия тела выяснилось, что причиной смерти стало кукурузное зерно, которое попало в дыхательные пути.

Напомним: