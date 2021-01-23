Смертельный пожар в Харькове: арендатору избрана мера пресечения

Арендатор пансионата должен находиться под стражей почти два месяца, решил суд.
В Харькове Киевский райсуд в субботу, 23 января, избрал меру пресечения задержанному Вячеславу Кравченко – арендатору местного пансионата, в котором произошел смертельный пожар.
Арендатора отправили под стражу на 60 суток, сказала судья во время заседания, которое транслировало в Facebook Суспільне Харків.
Защита Кравченко просила суд предоставить возможность задержанному выйти на свободу под залог, однако ходатайство было отклонено.
"Применить в отношении Кравченко Вячеслава меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней до 21 марта 2021 включительно…", – заявила судья.
- Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в незаконном пансионате для пожилых людей. Пожар в Харькове унес жизни 15 человек, есть пострадавшие.
- После инцидента были задержаны арендатор и администратор пансионата, а также владелец дома.
- В Украине из-за трагедии 23 января объявлен траур.
Автор: Екатерина Присяжнюк