Смертельный пожар в Харькове: арендатору избрана мера пресечения

Суд избрал меру пресечения арендатору пансионата, в котором в результате пожара погибли люди / УНИАН

В Харькове Киевский райсуд в субботу, 23 января, избрал меру пресечения задержанному Вячеславу Кравченко – арендатору местного пансионата, в котором произошел смертельный пожар.

Арендатора отправили под стражу на 60 суток, сказала судья во время заседания, которое транслировало в Facebook Суспільне Харків.

Защита Кравченко просила суд предоставить возможность задержанному выйти на свободу под залог, однако ходатайство было отклонено.

"Применить в отношении Кравченко Вячеслава меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней до 21 марта 2021 включительно…", – заявила судья.