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Смертельный пожар в Харькове: эксперт назвал главную причину трагедии

22 января 2021, 04:03
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Система должна была выявить источник пожара, подчеркнул Вячеслав Евстифеев.

харьков, пожар
В Харькове сгорел нелегальный дом престарелых / kh.dsns.gov.ua

При эффективной работе системы пожарной сигнализации трагедии с многочисленными жертвами в нелегальном доме престарелых в Харькове можно было избежать.

Эксперт по пожарной безопасности Украинского центра сертификации технологии безопасности Вячеслав Евстифеев в эфире телеканала Украина 24 напомнил, что трагедия в Харькове - уже не первый случай в домах престарелых, когда гибнут люди.

"Предварительная причина - не работали системы пожарной сигнализации. Не имеет значения - это неосторожное обращение или замыкание проводки. В любом случае система должна выявить источник пожара и известить", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что страдают в основном люди, они не способны вовремя эвакуироваться, им нужна помощь.

Евстифеев добавил, что по правилам пожарной безопасности, в первую очередь людям должны своевременно сообщить о возгоранее, а для этого есть система автоматической защиты, оповещения о пожаре.

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Пожар в доме престарелых в Харькове:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.
новости Харькова дом престарелых пожар в Харькове
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