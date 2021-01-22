Смертельный пожар в Харькове: эксперт назвал главную причину трагедии

В Харькове сгорел нелегальный дом престарелых / kh.dsns.gov.ua

При эффективной работе системы пожарной сигнализации трагедии с многочисленными жертвами в нелегальном доме престарелых в Харькове можно было избежать.

Эксперт по пожарной безопасности Украинского центра сертификации технологии безопасности Вячеслав Евстифеев в эфире телеканала Украина 24 напомнил, что трагедия в Харькове - уже не первый случай в домах престарелых, когда гибнут люди.

"Предварительная причина - не работали системы пожарной сигнализации. Не имеет значения - это неосторожное обращение или замыкание проводки. В любом случае система должна выявить источник пожара и известить", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что страдают в основном люди, они не способны вовремя эвакуироваться, им нужна помощь.

Евстифеев добавил, что по правилам пожарной безопасности, в первую очередь людям должны своевременно сообщить о возгоранее, а для этого есть система автоматической защиты, оповещения о пожаре.

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Пожар в доме престарелых в Харькове: