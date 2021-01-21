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Смертельный пожар в Харькове квалифицировали как ЧС

21 января 2021, 18:59
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При ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших.

харьков, пожар
Пожару в Харькове дали статус ЧС / hk.npu.gov.ua

Пожар в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Украинцев призывают внимательно пользоваться обогревателями.

По словам главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткин, пожар удалось локализовать сразу после того, как прибыли первые четыре единицы спецтехники и пожарная лестница, передает пресс-служба ГСЧС.

"При ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших, 5 человек - госпитализированы в лечебные учреждения. По всем признакам пожар квалифицирована как чрезвычайная ситуация государственного уровня", - заявил он.

Чечеткин обратился к украинцам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности, особенно зимой при использовании обогревателей.

Кабинет министров Украины создал государственную комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове. Решение приняли на внеочередном правительственном заседании. Заседание Кабмина транслировалось в YouTube.

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Комиссия была создана по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Государственную комиссию возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Задачей комиссии будет установление причин пожара в доме престарелых, жертвами которой стали 15 человек, и наработка механизмов предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Пожар в доме престарелых в Харькове:

  • В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
  • Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.

новости Харькова Кабмин ГСЧС Алексей Чернышов
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