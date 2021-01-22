Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: задержаны трое подозреваемых

Пожар в Харькове - прокуратура задержала трех подозреваемых / khar.gp.gov.ua

Правоохранители задержали трех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности, что привело к пожару в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.

"Среди задержанных личность, которой принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы харьковской областной прокуратуры.

Причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.

В настоящее время по месту жительства задержанных и других лиц, причастных к работе дома престарелых, проводятся неотложные следственные действия.

Правоохранительные органы открыли уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. А Государственное бюро расследований намерено проверить харьковское управление ГосЧС на возможную халатность при проверках и других методах контроля пожарной безопасности.

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