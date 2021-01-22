Смертельный пожар в харьковском доме престарелых: задержаны трое подозреваемых

Среди задержанных - владелец здания, в котором произошел пожар, арендатор этого здания и администратор учреждения.
Правоохранители задержали трех подозреваемых в нарушении норм пожарной безопасности, что привело к пожару в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.
"Среди задержанных личность, которой принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения", - говорится в сообщении пресс-службы харьковской областной прокуратуры.
Причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.
В настоящее время по месту жительства задержанных и других лиц, причастных к работе дома престарелых, проводятся неотложные следственные действия.
Правоохранительные органы открыли уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. А Государственное бюро расследований намерено проверить харьковское управление ГосЧС на возможную халатность при проверках и других методах контроля пожарной безопасности.
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Пожар в доме престарелых в Харькове - что известно:
- В четверг, 21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- На месте пожара были обнаружены тела 15 человек, 9 человек спасли из огня.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил членам правительства создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.
- Также глава государства поручил главе МВД Арсену Авакову взять под личный контроль расследование уголовного производства по факту пожара в доме престарелых.