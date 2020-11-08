Смерти неизбежны: врач разнес идею с карантином выходного дня

В Украине вводят карантин выходного дня / УНИАН

Карантин выходного дня, который хотят ввести в Украине, не принесет пользы и лишь создаст людям неудобства, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что нововведение лишь усложнит жизнь людям.

"Все должны выходить и дышать воздухом, не сидеть в четырех стенах. Естественно, это в какой-то степени снизит распространение вируса, но мы уже в течение 8 месяцев его снижаем локдаунами и карантинами. Мы просто растягиваем все больше и больше первую волну. Карантин выходного дня – попытка имитации деятельности, потому что уже спецфонд полностью использован, а эти акции не требуют больших затрат", - заявил Волянский.

Также врач оценил нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Украине.

"В течение 7 дней ноября мы имеем около 200 летальных исходов ежедневно. Я бы советовал ориентироваться на летальные исходы, а не на общее количество инфицированных, потому что эта цифра далека от истины, она значительно занижена. А вот летальные исходы – это, к сожалению, объективный показатель. И в течение последних дней их количество значительно выросло", - отметил он.

Читайте такжеБольных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причинуПри этом иммунолог считает, что сегодняшняя ситуация в Украине "не настолько страшна". Он привел в пример Западную Европу – в марте и апреле "в Испании, Италии, Франции, Великобритании за сутки было и 800, и 900, 1000 летальных исходов".

"Надо понимать, что все равно мы должны пройти первую волну, она обязательна для прохождения, и естественно, что люди будут болеть и умирать", - добавил Волянский.

Коронавирус в Украине: