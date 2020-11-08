Смерти неизбежны: врач разнес идею с карантином выходного дня

Медик посоветовал ориентироваться на летальные исходы, а не на общее количество инфицированных.
Карантин выходного дня, который хотят ввести в Украине, не принесет пользы и лишь создаст людям неудобства, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.
В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что нововведение лишь усложнит жизнь людям.
"Все должны выходить и дышать воздухом, не сидеть в четырех стенах. Естественно, это в какой-то степени снизит распространение вируса, но мы уже в течение 8 месяцев его снижаем локдаунами и карантинами. Мы просто растягиваем все больше и больше первую волну. Карантин выходного дня – попытка имитации деятельности, потому что уже спецфонд полностью использован, а эти акции не требуют больших затрат", - заявил Волянский.
Также врач оценил нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Украине.
"В течение 7 дней ноября мы имеем около 200 летальных исходов ежедневно. Я бы советовал ориентироваться на летальные исходы, а не на общее количество инфицированных, потому что эта цифра далека от истины, она значительно занижена. А вот летальные исходы – это, к сожалению, объективный показатель. И в течение последних дней их количество значительно выросло", - отметил он.
Читайте такжеБольных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причинуПри этом иммунолог считает, что сегодняшняя ситуация в Украине "не настолько страшна". Он привел в пример Западную Европу – в марте и апреле "в Испании, Италии, Франции, Великобритании за сутки было и 800, и 900, 1000 летальных исходов".
"Надо понимать, что все равно мы должны пройти первую волну, она обязательна для прохождения, и естественно, что люди будут болеть и умирать", - добавил Волянский.
Коронавирус в Украине:
- Напомним, в Украине COVID-19 выявили у рекордного количества граждан - 10 тыс. 746.
- Коронавирус выявили, в частности, у 316 детей и 519 медиков. В больницы с осложнениями госпитализировали 1 тыс. 470 человек.
- По состоянию на утро 7 ноября подтверждено 187 смертей в результате осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели 8 тыс. 685 человек.
- За все время в Украине заболели 450 тыс. 934 человека, выздоровели - 204 тыс. 229, умерли - 8 тыс. 312.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 008), г. Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.