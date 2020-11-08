УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Смерти неизбежны: врач разнес идею с карантином выходного дня

8 ноября 2020, 05:05

Медик посоветовал ориентироваться на летальные исходы, а не на общее количество инфицированных.

Киев,карантин,маска
В Украине вводят карантин выходного дня / УНИАН

Карантин выходного дня, который хотят ввести в Украине, не принесет пользы и лишь создаст людям неудобства, заявил врач-иммунолог Андрей Волянский.

В эфире канала Украина 24 он подчеркнул, что нововведение лишь усложнит жизнь людям.

"Все должны выходить и дышать воздухом, не сидеть в четырех стенах. Естественно, это в какой-то степени снизит распространение вируса, но мы уже в течение 8 месяцев его снижаем локдаунами и карантинами. Мы просто растягиваем все больше и больше первую волну. Карантин выходного дня – попытка имитации деятельности, потому что уже спецфонд полностью использован, а эти акции не требуют больших затрат", - заявил Волянский.

Также врач оценил нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в Украине.

"В течение 7 дней ноября мы имеем около 200 летальных исходов ежедневно. Я бы советовал ориентироваться на летальные исходы, а не на общее количество инфицированных, потому что эта цифра далека от истины, она значительно занижена. А вот летальные исходы – это, к сожалению, объективный показатель. И в течение последних дней их количество значительно выросло", - отметил он.

Читайте такжеБольных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причинуПри этом иммунолог считает, что сегодняшняя ситуация в Украине "не настолько страшна". Он привел в пример Западную Европу – в марте и апреле "в Испании, Италии, Франции, Великобритании за сутки было и 800, и 900, 1000 летальных исходов".

"Надо понимать, что все равно мы должны пройти первую волну, она обязательна для прохождения, и естественно, что люди будут болеть и умирать", - добавил Волянский.

Коронавирус в Украине:

  • Напомним, в Украине COVID-19 выявили у рекордного количества граждан - 10 тыс. 746.
  • Коронавирус выявили, в частности, у 316 детей и 519 медиков. В больницы с осложнениями госпитализировали 1 тыс. 470 человек.
  • По состоянию на утро 7 ноября подтверждено 187 смертей в результате осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели 8 тыс. 685 человек.
  • За все время в Украине заболели 450 тыс. 934 человека, выздоровели - 204 тыс. 229, умерли - 8 тыс. 312.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 008), г. Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.
карантин коронавирус коронавирус в Украине COVID-19 карантин в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Смерти неизбежны: врач разнес идею с карантином выходного дня». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:33
Астролог назвала худшие часы 9 ноября: от чего отказаться
05:05
Смерти неизбежны: врач разнес идею с карантином выходного дня Видео
04:24
Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео
03:48
Кому в 2021-м нельзя рисковать: астролог назвала даты рождения
03:01
Диетолог объяснила, кому нельзя лимон Видео
Реклама
02:16
Sony назвала главный недостаток будущей PlayStation 5 Видео
02:03
Гороскоп на 9 ноября для всех: новый старт, денежный минус и атака словом Видео
01:37
Инфекционист растолковал, как спастись от тяжелого коронавируса Видео
00:58
Минздрав идет на крайние меры: Степанов анонсировал ужесточение карантина Видео
00:22
На пороге сказки: самый модный зимний маникюр 2020 - фото Фото
07 ноября, суббота
23:58
Американцы с размахом на улицах празднуют победу Байдена на выборах Фото Видео
23:55
Наследство на 100 миллионов: стало известно, кому достанется недвижимость Жванецкого Видео
23:41
В США впервые вице-президентом станет темнокожая женщина Видео
23:18
Зеленский назвал резню в Кривом Роге терроризмом
23:05
Больных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину Видео
22:57
Коронавирус в Украине 7 ноября – за сутки выявили более 10 700 случаев Видео
22:52
В Харькове 22-летний водитель влетел на "островок безопасности": много пострадавших Фото
22:30
Комаровский пояснил, почему у детей долго не проходит насморк
22:10
Гороскоп на 8 ноября для всех: материальная жатва и рабочие успехи Видео
22:03
Ермак пригласил Байдена в Киев Видео
Реклама
21:57
СБУ завела дело против скандального блогера Шария
21:42
Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают
21:23
Налоги и экология: экономист поведал, как победа Байдена изменит мир
21:08
Богдана засекли в компании Собчак в шикарном ресторане
21:01
Клинтон назвала победу Байдена на выборах "новой страницей" Видео
20:33
Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах Видео
20:24
"Повреждения, как от скальпеля": ученые ошарашили новыми осложнениями COVID-19 Видео
20:02
Байден начал получать поздравления с победой на выборах Видео
19:49
Названы опасные части курицы: что нельзя есть Видео
19:42
"Бог поручил убить 15 человек": в Кривом Роге мужчина устроил резню
19:31
Байден сделал заявление после победы на выборах, Трамп ответил гневной тирадой Видео
19:31
"Слуга народа" решил сложить мандат нардепа
19:05
Евродепутат предложил создать Карпатскую коалицию для интеграции с ЕС
19:01
В МИД Украины высказались об обстреле консульства Азербайджана
18:55
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
18:43
Байден стал новым президентом США: подведены итоги выборов Видео
18:34
BioWare анонсировала ремастер трилогии Mass Effect и новую часть серии Видео
18:31
Военные цели на территории Армении: в армии Азербайджана раскрыли планы Видео
18:28
Ограничения из-за Covid-19 спровоцировали вспышки полиомиелита и кори Видео
18:23
"Жив-здоров": Лукашенко смело отреагировал на санкции Евросоюза Видео
Реклама
18:21
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
18:10
Подборка бесплатных игр и самых крутых предложений к выходным
18:04
Туристов из Дании не пропускают из-за мутации коронавируса у норок Видео
17:55
Исход выборов решен: Трамп сделал неожиданное заявление Видео
17:32
Зеленский рассказал, когда Украина выйдет на границу с Россией в ОРДЛО Видео
17:30
От коронавируса умер известный волонтер и ветеран АТО Видео
17:04
Степанов сказал, когда Украине в сутки грозит до 20 тысяч больных COVID-19 Видео
16:44
Создатели Сталкера 2 обратились к игрокам с душевным посланием Видео
16:23
Под Москвой разбился легкий самолет, погиб известный ведущий – СМИ Видео
15:58
Трамп заявил, что в Пенсильвании подтасовали результаты выборов президента США Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять