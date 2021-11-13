Смертность от коронавируса: Украина возглавила антирейтинг - СМИ

Украина лидирует по летальнім случаям от коронавируса в сравнении со странами с высокой абсолютной смертностью.
Украина лидирует по числу смертельных случаев в результате коронавируса с учетом количества реального населения.
По количеству смертельных случаев в результате COVID-19 Украина третья в мире. Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.
На самом деле среди указанных лидеров самая высокая смертность именно в Украине, пишет Obozrevatel.
Издание обращает внимание на то, что, для примера. в РФ умерли за 12 ноября 1235 человек. При этом в США также больше смертей (987), чем в Украине.
А Украина с населением около 37 млн человек (данные электронной переписи, которая не показывает точных цифр) за сутки от коронавируса потеряла 750 человек, отмечается в статье.
Также уточняются цифры потерь от коронавируса за неделю по отношению к общему населениею в сравнении со странами с высокой абсолютной смертностью:
- Украина – 0,0127%
- Румыния – 0,0123%
- РФ – 0,0058%
- США – 0,00214%
- Индия – 0,00021%.
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Коронавирус в Украине
В Украине коронавирусную болезнь COVID-19 за сутки обнаружили у 23 572 жителей страны.
За сутки в Украине выздоровело 25 415 человек, 695 умерло. Также за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом – 4 564 человека.
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