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Смеялись все: оккупант рассмешил военных рассказом об "изящном" взятии в плен

Ангелина Подвысоцкая
18 мая 2023, 19:17 обновлено 18 мая, 19:22
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Украинские военные во время штурма вражеских позиций взяли в плен российского оккупанта.
ВСУ, оккупант в плену
Российский оккупант рассказал об изящном взятии в плен / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские военные во время штурма вражеских позиции на Бахмутском направлении взяли в плен российского оккупанта. Тот так рассказывал о плену, что заставил смеяться буквально всех военных, которые это услышали. Видео уже разлетелось в Сети.

Оккупанта взяли в плен бойцы 3-й штурмовой бригады. Тот передал привет украинским военным, после чего бойцы ВСУ попросили рассказать о "красивом" взятии в плен.

Вражеский солдат так воодушевился, что заговорил об "изящном".

видео дня

"Благодарю за то, что меня изящно взяли в плен", - сказал российский оккупант.

Именно после этих слов украинские военные очень сильно рассмеялись.

Смотрите видео с рассказом оккупанта об "изящном" взятии в плен:

оккупант в плену
Российский оккупант рассказал об изящном взятии в плен / фото: скриншот

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что уже захвачено более 10 позиций врага, ВСУ пошли в наступление под Бахмутом. Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.

Под Бахмутом освобождено 20 квадратных километров территорий. На Бахмутском направлении ВСУ реализуют комплекс мер оборонительной операции, подчеркнула Анна Маляр.

ВСУ наступают уже 3 дня, а "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке, используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

ВСУ ликвидировали двух российских полковников в боях под Бахмутом. Ликвидацию российских полковников подтвердили в Минобороны страны-агрессора России.

Смотрите видео Главреда о контрнаступлении ВСУ:

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