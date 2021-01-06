СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой

Квадроцикл упал в реку Мокрая Сура на Днепропетровщине / detective-info.com.ua

Стала известна причина смерти сына политика и бизнесмена Геннадия Корбана Льва и его подруги, которые погибли 5 января в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле.

Как сообщил источник Украинской правды в правоохранительных органах, Лев Корбан и его спутница перевернулись на квадроцикле и не смогли выбраться из реки, поскольку были пристегнуты ремнями безопасности.

Подростков нашли в воде реки Мокрая Сура в селе Новоалександровка Днепровского района.

Как уточняет местный ресурс Днепр оперативный, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и дети утонули, несмотря на небольшую глубину реки.

Сын Корбана погиб в аварии: