СМИ назвали фатальную причину гибели сына Корбана с подругой

Опубликовано видео с места трагедии.
Стала известна причина смерти сына политика и бизнесмена Геннадия Корбана Льва и его подруги, которые погибли 5 января в аварии в Днепропетровской области, катаясь на квадроцикле.
Как сообщил источник Украинской правды в правоохранительных органах, Лев Корбан и его спутница перевернулись на квадроцикле и не смогли выбраться из реки, поскольку были пристегнуты ремнями безопасности.
Подростков нашли в воде реки Мокрая Сура в селе Новоалександровка Днепровского района.
Как уточняет местный ресурс Днепр оперативный, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Квадроцикл перевернулся и дети утонули, несмотря на небольшую глубину реки.
Сын Корбана погиб в аварии:
- Напомним, 5 января стало известно о том, что погиб сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана.
- Он пропал во вторник днем, после чего родные начали поиски.
- Позже полиция обнаружила багги на дне реки, в багги обнаружили два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны.
- На месте происшествия работали полиция и спасатели. С помощью троса квадроцикл с телами погибших ребят достали из реки.
Автор: Алексей Тычина