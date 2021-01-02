СМИ узнали, что случилось с якобы заразившей Кернеса COVID-19 домработницей

Среди окружения Геннадия Кернеса есть разные версии по поводу того, как он заразился коронавирусом.
Женщина, которая долго работала у мэра Геннадия Кернеса и предположительно, заразился его COVID-19, выиграла выборы, будучи кандидатом от политсилы Блока Кернеса - Успешный Харьков.
Как сообщает портал Newsroom со ссылкой на собственные источники в партии. Сообщается, что ближайшие пять лет Людмила С. будет депутатом одного их районных советов Харьковской области.
"В окружении мэра есть лишь одна версия, как Кернес мог заразиться коронавирусом и цепочка ведет к человеку, который после ранения в 2014 году помогал ему одеваться", — заявили источники.
Ранее такую же версию высказывал и близкий друг Кернеса, харьковский бизнесмен Павел Фукс. Однако, секретарь горсовета депутатов Харькова и и.о. мэра Игорь Терехов на днях озвучил иное предположение. По его словам, Кернес мог заразиться COVID-19 во время празднования Дня города 23 августа.
Смерть Геннадия Кернеса:
- 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике Шарите, куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.
- 23 декабря в церемонии прощания с Кернесом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, приняли участие около 110 тысяч жителей города.
- Перед гражданской панихидой состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе.
- Похоронили Кернеса на городском кладбище Харькова №2.