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СМИ узнали, как в магазинах Киева соблюдают закон об украинском языке

16 января 2021, 17:21
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Согласно закону Украины, вся сфера обслуживания с 16 января переходит на украинский язык.

супермаркет
В супермаркетах Киева кассиры соблюдают закон об украинском языке / УНИАН

В крупнейших сетях супермаркетов Киева кассиры разговаривают с клиентами на украинском языке. Однако консультанты в некоторых магазинах пока не перешли на новые правила обслуживания.

Как выяснили журналисты издания Страна, в самых крупных супермаркетах столицы большинство кассиров говорят с покупателями на украинском языке. Некоторые переходят на русский в том случае, если на этом языке разговаривает клиент.

Есть консультанты, которые по-прежнему разговаривают по-русски. В частности, в супермаркете Novus консультант отдела бытовых товаров говорит на русском языке. Девушка утверждает, что о переходе на украинский язык сферы обслуживания клиенты у нее не спрашивали.

Кассиры и персоналы супермаркетов Сильпо и Ашан в Киеве говорят по-украински.Читайте такжеВсе услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила

Далее журналисты пообщались с продавцом-консультантом мобильных устройств. Девушка говорит по-русски, а о каких-либо проверках работы нового закона она не знает.

Кроме того, корреспондент издания посетил один из магазинов медтехники предпринимателя Алексея Давыденко, который сделал заявление о внедрении в своей сети "мягкой украинизации", пообещав увольнение сотрудникам, которые не перейдут на украинский. Девушка-продавец говорила с журналистом на русском и заявила, что "все боятся больших штрафов", предусмотренных законом о языке.

Закон об украинском языке

  • Верховная Рада Украины 25 апреля 2020 года приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка. Законопроект поддержали 278 депутатов. Законом устанавливается статус украинского в качестве единственного языка на всей территории страны.
  • С 16 января законом предусмотрен переход всей сферы обслуживания в Украина на государственный язык.
  • Согласно заявлению уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя, ответственность за нарушение закона об украинском языке будет возложена на бизнес. При первом нарушении предпринимателей ждет предупреждение – нарушения нужно будет исправить за 30 дней. При повторном нарушении бизнесу грозит штраф в размере от 5 100 гривен до 6 800 гривен.

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