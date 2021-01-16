СМИ узнали, как в магазинах Киева соблюдают закон об украинском языке

В супермаркетах Киева кассиры соблюдают закон об украинском языке / УНИАН

В крупнейших сетях супермаркетов Киева кассиры разговаривают с клиентами на украинском языке. Однако консультанты в некоторых магазинах пока не перешли на новые правила обслуживания.

Как выяснили журналисты издания Страна, в самых крупных супермаркетах столицы большинство кассиров говорят с покупателями на украинском языке. Некоторые переходят на русский в том случае, если на этом языке разговаривает клиент.

Есть консультанты, которые по-прежнему разговаривают по-русски. В частности, в супермаркете Novus консультант отдела бытовых товаров говорит на русском языке. Девушка утверждает, что о переходе на украинский язык сферы обслуживания клиенты у нее не спрашивали.

Кассиры и персоналы супермаркетов Сильпо и Ашан в Киеве говорят по-украински.Читайте такжеВсе услуги – только на украинском языке: сфера обслуживания перешла на новые правила

Далее журналисты пообщались с продавцом-консультантом мобильных устройств. Девушка говорит по-русски, а о каких-либо проверках работы нового закона она не знает.

Кроме того, корреспондент издания посетил один из магазинов медтехники предпринимателя Алексея Давыденко, который сделал заявление о внедрении в своей сети "мягкой украинизации", пообещав увольнение сотрудникам, которые не перейдут на украинский. Девушка-продавец говорила с журналистом на русском и заявила, что "все боятся больших штрафов", предусмотренных законом о языке.

Закон об украинском языке