СМИ узнали, почему Россия отказывается обсуждать Донбасс

РФ хочет добиться изменения важного документа, выяснили журналисты.
Российская Федерация отказывается обсуждать мирный процесс на части востока Украины, поскольку хочет добиться изменения одного украинского документа.
РФ не хочет обсуждать ситуацию на Донбассе, пока не будет изменено постановление о местных выборах, сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источник в Офисе президента.
Собеседник отметил, что замглавы Администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак в открытую саботирует встречу советников лидеров нормандского формата (Украина, РФ, Германия и Франция).
"Наш источник в ОП рассказал, что Россия отказывается обсуждать мирный процесс на Донбассе без изменения постановления о местных выборах…", – отмечается в сообщении.
Читайте такжеБудут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша КозакаРанее сообщалось, что Дмитрий Козак уведомил Киев, Париж и Берлин об отказе Москвы от переговоров в нормандском формате на уровне советников.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что встреча в нормандском формате с участием российского президента Владимира Путина состоится до конца сентября текущего года.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.