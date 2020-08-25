СМИ узнали, почему Россия отказывается обсуждать Донбасс

Россия отказывается обсуждать Донбасс, чтобы добиться своей цели, узнали журналисты / Reuters

Российская Федерация отказывается обсуждать мирный процесс на части востока Украины, поскольку хочет добиться изменения одного украинского документа.

РФ не хочет обсуждать ситуацию на Донбассе, пока не будет изменено постановление о местных выборах, сообщает Telegram-канал Резидент со ссылкой на источник в Офисе президента.

Собеседник отметил, что замглавы Администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Козак в открытую саботирует встречу советников лидеров нормандского формата (Украина, РФ, Германия и Франция).

"Наш источник в ОП рассказал, что Россия отказывается обсуждать мирный процесс на Донбассе без изменения постановления о местных выборах…", – отмечается в сообщении.

Читайте такжеБудут ли сорваны переговоры по Донбассу: Кравчук объяснил последствия демарша КозакаРанее сообщалось, что Дмитрий Козак уведомил Киев, Париж и Берлин об отказе Москвы от переговоров в нормандском формате на уровне советников.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что встреча в нормандском формате с участием российского президента Владимира Путина состоится до конца сентября текущего года.