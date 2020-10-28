СМИ узнали подробности смерти мэра Борисполя

Анатолий Федорчук умер в переяславской или в киевской больнице, узнали журналисты / УНИАН

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок подтвердил, что мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер.

В горсовете всех потрясла смерть мэра, рассказал Годунок в комментарии ТСН.ua.

По словам Годунка, Федорчук всю жизнь воевал.

"К огромному сожалению, это правда. Анатолий Соловйович умер. Мы здесь все потрясены..!", – поделился секретарь горсовета.

По предварительным сведениям, Федорчук умер в одной из больниц Киева, пишет УНН.

В паблике Мій Бориспіль в Facebook говорится, что мэр Борисполя скончался в переяславской больнице. В паблике утверждается, что позже информацию о смерти Федорчука подтвердили в больнице.

Напомним, журналист и народный депутат Александр Дубинский поделился, что Анатолия Федорчука убил коронавирус COVID-19.

Ранее – 19 октября – СМИ писали, что Федорчук подхватил коронавирус и проходил лечение.

Справка. Анатолий Федорчук родился в селе Малый Скнит Хмельницкой области 26 ноября 1959 года. Учился в киевском пединституте, который сейчас называется Национальный педагогический университет им. Драгоманова, пишет borispol.org.ua.

Федорчук окончил вуз в 1985 году, а потом в Борисполе работал заместителем генерального директора в ЗАО ПентоПак. Возглавлял Бориспольскую городскую организацию Партии регионов.

Федорчук занимал пост мэра Борисполя с 18 апреля 2006 года. На местных выборах 2020, которые прошли в Украине 25 октября, баллотировался от партии Наш край. По предварительным сведениям, Федорчук побеждал со значительным отрывом.