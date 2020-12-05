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СМИ выяснили, сколько игрушек украинская фабрика сделала для армии РФ: объяснение директора

5 декабря 2020, 15:39
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На предприятие прибыли правоохранители и ветераны АТО, директору выдвинуты требования.

Журналисты выяснили, что фабрика елочных игрушек сделала для армии РФ 75 игрушек – Новости Киева сегодня
Клавдиевская фабрика елочных игрушек сделала для армии России 75 игрушек, выяснили журналисты / Скриншот

В Киевской области Клавдиевская фабрика елочных украшений сделала для армии Российской Федерации 75 игрушек.

На предприятие прибыли правоохранители и осматривали помещение, сообщает Страна.

По сведениям издания, на предприятие также пришли ветераны антитеррористической операции на Донбассе и предъявили претензии директору производства.

Директор объяснил, почему фабрика решила выполнить заказ.

"Лучше я оттуда возьму деньги и будут здесь платить налоги", – сказал он.

Ветераны АТО не согласились с управленцем и выдвинули требования – уничтожить контракты и игрушки, сделанные для российской армии.

  • Ранее стало известно, что Клавдиевская фабрика елочных игрушек делает украшения, на которых изображена советская символика – звезда – и написано "Армия России".
  • Напомним, в Украине в рамках декоммунизации ввели запрет на использование советской символики.
  • В 2014 году РФ захватила Крым и развязала войну на Донбассе – после таких действий Киев разорвал большинство связей с Москвой, и армию страны-агрессора не пиарят.

Что известно о Клавдиевской фабрике елочных игрушек

Клавдиевская фабрика елочных украшений находится недалеко от Киева – в поселке Клавдиево-Тарасово.

Фабрика является одним из старейших предприятий в Украине среди тех, которые специализируются на изготовлении елочных украшений. Клавдиевской фабрике более 70 лет.

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