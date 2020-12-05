СМИ выяснили, сколько игрушек украинская фабрика сделала для армии РФ: объяснение директора

Клавдиевская фабрика елочных игрушек сделала для армии России 75 игрушек, выяснили журналисты / Скриншот

В Киевской области Клавдиевская фабрика елочных украшений сделала для армии Российской Федерации 75 игрушек.

На предприятие прибыли правоохранители и осматривали помещение, сообщает Страна.

По сведениям издания, на предприятие также пришли ветераны антитеррористической операции на Донбассе и предъявили претензии директору производства.

Директор объяснил, почему фабрика решила выполнить заказ.

"Лучше я оттуда возьму деньги и будут здесь платить налоги", – сказал он.

Ветераны АТО не согласились с управленцем и выдвинули требования – уничтожить контракты и игрушки, сделанные для российской армии.

Ранее стало известно, что Клавдиевская фабрика елочных игрушек делает украшения, на которых изображена советская символика – звезда – и написано "Армия России".

Напомним, в Украине в рамках декоммунизации ввели запрет на использование советской символики.

В 2014 году РФ захватила Крым и развязала войну на Донбассе – после таких действий Киев разорвал большинство связей с Москвой, и армию страны-агрессора не пиарят.

Что известно о Клавдиевской фабрике елочных игрушек

Клавдиевская фабрика елочных украшений находится недалеко от Киева – в поселке Клавдиево-Тарасово.

Фабрика является одним из старейших предприятий в Украине среди тех, которые специализируются на изготовлении елочных украшений. Клавдиевской фабрике более 70 лет.