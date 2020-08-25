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СМИ узнали, в каком состоянии больная коронавирусом Тимошенко

25 августа 2020, 13:12

Известно, что у дочери Тимошенко - Евгении и зятя - Артура Чечеткина - болезнь протекает в легкой форме.

Тимошенко
Юлия Тимошенко / УНИАН

Состояние лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заболела коронавирусом, медики оценивают как стабильно тяжелое. Политик сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

Кроме того, у Тимошенко не опускается температура ниже 39.

В то же время, по информации журналистов, дочь Тимошенко - Евгения и зять - Артур Чечеткин - переносят коронавирус в более легкой форме.

Напомним, СМИ сообщили о том, что Юлия Тимошенко заболела коронавирусом 23 августа. Позже информацию подтвердила пресс-секретарь политика Марина Сорока. Она добавила, что состояние Тимошенко врачи оценивают как тяжелое.

Сейчас неизвестно - где и когда именно заразилась Тимошенко. Также неизвестно, где она проходит лечение.

Юлия Тимошенко коронавирус новости Украины
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