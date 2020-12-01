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СМИ - в Кабмине просчитывают четыре варианта будущего локдауна

1 декабря 2020, 10:58

По данным источников в правительстве, окончательное решение по локдауну в Украине на данный момент не принято.

карантин,Киев
В Кабмине просчитывают четыре варианта будущего локдауна / УНИАН

В Кабинете министров Украины на данный момент обсуждают несколько форматов и разные даты предполагаемого локдауна, который в стране придется ввести по причине эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на свои источники в правительстве. По их информации, на данный момент руководство страны рассматривает четыре варианта по установлению жестких карантинных ограничений.

В их числе и введение локдауна в период с 24 декабря по 15 января 2021 года. Однако окончательное решение ни в Кабмине, ни в Офисе президента на данный момент не принято.

По словам собеседников агентства, вопрос работы транспорта во время локдауна также проходит стадию обсуждения ‒ в том числе и с местными властями (однако окончательное решение также не принято).

"Пока большинство склоняется к тому, чтобы оставить транспорт. Но сейчас просчитываем, как это повлияет с одной стороны на эпидемиологическую ситуацию, а с другой - на работу критической инфраструктуры", ‒ рассказали источники.

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Локдаун в Украине - что было ранее:

  • Министр культуры Александр Ткаченко предложил запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от проведения массовых мероприятий.
  • Затем глава МВД Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на срок в три-четыре недели.

Кабмин карантин в Украине локдаун
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