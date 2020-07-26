В СНБО бьют тревогу: произошла масштабная утечка данных

В СНБО пожаловались на утечку данных из государственного сервиса / Газета

Национальный координационный центр кибербезопасности обнаружил утечку данных из сервиса Cloudflare.

В так называемом DarkNet опубликовали перечень почти 3 млн сайтов, которые используют Cloudflare для защиты от DDoS и других атак. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По данным СНБО, слитый в DarkNet перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направленных на них атак.

Среди обнародованных адресов 45 записей с доменом gov.ua и более 6,5 тысячи с доменом ua. Часть этих ресурсов принадлежит объектам критической инфраструктуры.

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"Информация о части ресурсов является устаревшей. Однако, другая часть остается актуальной", - добавили в СНБО.

Отмечается, что сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию настоящих IP-адресов для смягчения DDoS-атак.

Напомним, ранее власти Великобритании заявили, что Россия пыталась украсть данные о разработках, которые связаны с проблемой коронавируса.

Как передает Daily Mail, виноваты опять хакеры. Они якобы нацелились на ученых, а также на врачей в университетах страны, которые изучают коронавирус.